A grande richiesta ritorna la Festa dei libri alla "Casa di Freddy": solidarietà per gli amici a 4 zampe

Si preannuncia un pomeriggio ricco e festoso quello di domenica 14 giugno alla Casa di Freddy, in via Morra San Giovanni 1, a due chilometri da Busca sulla strada per Dronero: tra bancarelle di libri usati, natura, cultura e solidarietà per loro: gli amici a quattro zampe, ospiti della struttura.

Si apre a grande richiesta, dalle 14,30, la terza edizione della Festa del libro alla "Casa di Freddy" rifugio per cani bisognosi di aiuto e di accoglienza, che arrivano da situazioni difficili e sono in cerca di famiglia.

L’evento prevede la presentazione con sfilata dei cani ospiti e la grande esposizione di libri ad offerta libera, per la raccolta fondi a favore della struttura.

"Vi aspettiamo in tanti domenica"- invitano i volontari.

Info e contatti

Email: mgmorre@tiscali.it

Tel./WhatsApp: Maria Grazia – 338 1186048