 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 12 giugno 2026, 16:14

A grande richiesta ritorna la Festa dei libri alla "Casa di Freddy": solidarietà per gli amici a 4 zampe

A due km da Busca, domenica 14 giugno l’evento con sfilata dei cani del rifugio ed esposizione di libri usati ad offerta libera, per la sostenere la struttura che accoglie cani in difficoltà. Gallery

Macchia, ospite della Casa di Freddy

Macchia, ospite della Casa di Freddy

Si preannuncia un pomeriggio ricco e festoso quello di domenica 14 giugno alla Casa di Freddy, in via Morra San Giovanni 1, a due chilometri da Busca sulla strada per Dronero: tra bancarelle di libri usati, natura, cultura e solidarietà per loro: gli amici a quattro zampe, ospiti della struttura.

Si apre a grande richiesta, dalle 14,30,  la terza edizione della Festa del libro alla "Casa di Freddy" rifugio per cani bisognosi di aiuto e di accoglienza,  che arrivano da situazioni difficili e sono in cerca di famiglia.

L’evento prevede la  presentazione con sfilata dei cani ospiti e la grande esposizione di libri ad offerta libera,  per la raccolta fondi a favore della struttura.

"Vi aspettiamo in tanti domenica"- invitano i volontari. 

Info e contatti
Email: mgmorre@tiscali.it
Tel./WhatsApp: Maria Grazia – 338 1186048

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

Amici a 4 zampe della Casa di Freddy a Busca

VB

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium