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Eventi | 12 giugno 2026, 16:32

Alba, alla Biblioteca Ferrero la mostra “Monocolori” di Vito Cosentino

Dal 20 giugno all’8 agosto un viaggio tra grafite, carboncino e sanguigna per esplorare il rapporto tra uomo e natura

Alba, alla Biblioteca Ferrero la mostra “Monocolori” di Vito Cosentino

La Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba, da sabato 20 giugno a sabato 8 agosto, ospita la mostra “Monocolori” dell’artista Vito Cosentino

La sua personale è un viaggio che indaga il rapporto tra natura e uomo, realizzato attraverso l’uso sapiente di grafite, carboncino e sanguigna. Le opere in esposizione sono frutto di studi grafici profondi e sembrano restituire una interpretazione quasi metafisica della realtà, invitando l'osservatore a riflettere oltre l’apparenza delle cose. 

La mostra si rivela quindi un’occasione per osservare e apprezzare disegni che sono al tempo stesso analisi di elementi esteriori, introspezione e trasposizione, anche sul piano dei significati più profondi. 

Nato ad Agira nel 1954, Vito Cosentino si stabilisce ad Alba per motivi di lavoro. Il suo legame con il disegno nasce sui banchi di scuola grazie al professor Incorpora. Oggi affina la sua tecnica grazie all'insegnante Stefania Vergari del CPIA. 

La mostra sarà visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca (martedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.30 e 14-18; giovedì 9.00-13.30 e 14.00-19.00; sabato: 9.00-12.30; chiuso lunedì e festivi). 

Per informazioni: 0173 292468 – biblioteca@comune.alba.cn.it

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