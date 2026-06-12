Costigliole Saluzzo, torna la magia di Bertoli: Alberto in concerto a 35 anni dallo storico live del padre

A distanza di 35 anni da una serata entrata nella memoria collettiva del paese, la musica di Pierangelo Bertoli torna a risuonare a Costigliole Saluzzo. Sabato 11 luglio 2026, alle ore 21, sarà Alberto Bertoli a salire sul palco nel giardino della Fabbrica dei Suoni, per un concerto evento promosso dalla Pro Loco nell’ambito della Sagra d’la Tonda.

Un ritorno carico di significato, che riporta idealmente al 1° giugno 1991, quando Pierangelo Bertoli incantò il pubblico in un campo sportivo gremito, in quella che resta una delle serate musicali più intense della storia recente del paese. Oggi, a 35 anni esatti da quel concerto, la comunità si prepara a rivivere quelle emozioni.

Alberto Bertoli, interprete e custode dell’eredità artistica del padre, proporrà un repertorio che intreccia i grandi classici della canzone d’autore italiana – da “A muso duro” a “Eppure soffia” – con i brani della sua produzione solista, in un dialogo ideale tra passato e presente.

"Vogliamo regalare al paese un momento di grande emozione – spiega il presidente della Pro Loco Walter Genre –. Chi c’era nel 1991 potrà rivivere quella magia, mentre i più giovani avranno l’occasione di scoprire un repertorio che non ha età".

La giornata sarà arricchita anche da un incontro pomeridiano con l’artista al Teatro della Fabbrica dei Suoni, aperto al pubblico e alla stampa, con accesso gratuito su prenotazione.

Per il concerto serale è previsto un biglietto unico di 20 euro, con posti a sedere limitati fino a esaurimento. Le prevendite sono già attive online sulla piattaforma prenotaunposto.it e in diversi punti vendita del territorio, tra cui Costigliole Saluzzo, Piasco, Busca, Verzuolo, Manta e Villafalletto.

Un appuntamento che unisce memoria, musica e identità locale, riportando a Costigliole Saluzzo le note e le parole di uno dei grandi protagonisti della canzone italiana, nel segno della continuità tra generazioni.