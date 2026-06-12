A Jausiers il Festival della Cucina Popolare Alpina: sapori e tradizioni nelle Terre del Monviso

Torna nel fine settimana del 13 e 14 giugno 2026, nella suggestiva cornice di Place Saint-Nicolas-de-Myre, il Festival della Cucina Popolare Alpina, giunto alla sua terza edizione e inserito nel più ampio progetto delle Terre del Monviso. Un appuntamento che si conferma itinerante e transfrontaliero, capace di unire territori e comunità alpine nel segno del gusto e della tradizione.

L’iniziativa coinvolge realtà provenienti da diverse aree dell’arco alpino – dalle Terre del Monviso alla Valle dell’Ubaye, dalla Liguria alla Valle d’Aosta, fino al Queyras, al Friuli e alle Dolomiti – offrendo al pubblico un viaggio autentico tra sapori, saperi e identità locali. A partire da mezzogiorno, spazio al “marché” di prodotti italiani e francesi, accompagnato da momenti conviviali aperti a tutti.

Nel cuore della Valle dell’Ubaye, Jausiers si trasformerà in una vetrina delle eccellenze alpine, con chef e produttori impegnati a raccontare, attraverso i piatti, la ricchezza delle tradizioni gastronomiche di montagna. Accanto alla cucina, una piazza animata da artigiani e produttori locali contribuirà a creare un’atmosfera di festa e condivisione.

Non mancherà la componente musicale, con un ponte culturale tra le due sponde delle Alpi. Sabato sera sarà protagonista Occit’amo Festival, storica rassegna delle Terre del Monviso dedicata alla musica occitana, con le danze del gruppo Lhi Destartavelà. Domenica spazio invece a una corale proveniente da Racconigi, a testimonianza del legame tra la pianura cuneese e le valli alpine.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il festival si propone come punto di partenza di un percorso più ampio che, nel corso del 2026, toccherà altri territori tra Francia, Valle d’Aosta, Castellar, la Valle Bronda e la Liguria, consolidando il ruolo delle Terre del Monviso come crocevia di cultura, tradizioni e cooperazione alpina.