Tre giorni di eventi per dire grazie ai volontari: SportAbili Alba celebra la sua comunità

Tre appuntamenti per ringraziare chi, ogni settimana, dedica tempo, energie e presenza agli atleti. È questo il senso della Festa del Volontario 2026 organizzata da SportABILI Alba, momento ormai tradizionale della vita associativa che punta a mettere al centro il valore del volontariato e il ruolo che svolge nella crescita delle attività sportive rivolte alle persone con disabilità.

L'iniziativa prenderà il via venerdì 19 giugno, alle 21, nella chiesa di San Domenico ad Alba, con il concerto benefico “Musica, Maestro!”. Sul palco saliranno il Coro Forever Young, diretto da Paola Marengo, e il Gruppo Mandolinistico Torinese con la partecipazione del soprano Clelia Lo Iacono e la direzione di Matteo Scovazzo. L'ingresso sarà libero a offerta e il ricavato sarà destinato ai progetti dell'associazione.

La festa proseguirà sabato 20 giugno, alle 20.30, al maneggio EQUI di Roddi con la tradizionale “Tombola sotto le stelle”, serata aperta alla comunità e pensata come occasione di incontro e sostegno alle attività associative.

Domenica 21 giugno il programma si concluderà ancora al maneggio EQUI con “Solstizio d'estate al maneggio”: dalle 19.30 giro pizza e, dalle 21.30, intrattenimento musicale con il dj set di Joele Previotto.

Il filo conduttore delle tre giornate è il ringraziamento ai volontari, figure indispensabili per la vita dell'associazione. SportABILI Alba ricorda infatti come il tempo donato rappresenti il contributo più prezioso che una persona possa offrire.

“Il tempo che un volontario regala ai nostri atleti non tornerà mai indietro, lo avrà perso per sempre. Ma la cosa più preziosa che una persona possa ricevere da chi le vuole bene è proprio il suo tempo. Non sono le parole, non sono i regali: è il tempo. I nostri ragazzi sanno che i volontari vogliono loro bene e li aspettano sempre a braccia aperte per divertirsi insieme”, il pensiero espresso dagli organizzatori.