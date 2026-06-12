BASKET / Amedeo Della Valle torna in Nazionale con la squadra 3x3, l’albese sarà impegnato nel weekend

A pochi giorni dall’ultima partita stagionale con la “sua” Germani Brescia, Amedeo Della Valle torna già in campo con la canotta azzurra. Il 33enne di Alba è infatti stato convocato dal coach Claudio Negri per le qualificazioni alla Coppa Europa.

L’evento, in programma sabato 13 e domenica 14 giugno, andrà in scena a Kosice (Slovacchia). Insieme ai padroni di casa e all’Italia, prenderanno parte alla competizione le seguenti selezioni nazionali: Ungheria, Slovenia, Turchia, Portogallo, Croazia, Georgia, Finlandia, Polonia e Svizzera.

Il figlio d’arte (papà Carlo è stato uno storico cestista dell’Auxilium Torino tra anni ’80 e ’90) sarà affiancato da Tiagande Willis Tio, Alessio Donadoni e David Reginald Cournooh, compagno del piemontese a Brescia.

Gli azzurri sono giunti oggi, venerdì 12 giugno, in Slovacchia e, dopo l’allenamento pomeridiano, si concentreranno sull’importante giornata di domani in cui giocheranno contro l’Ungheria alle ore 18:10. Le gare saranno trasmesse in streaming sul canale YouTube FIBA 3×3.

Amedeo Della Valle torna così con la Nazionale 3x3 dopo la storica medaglia di bronzo ottenuta ai campionati europei a settembre 2025.