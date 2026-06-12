Saluzzo, al via il rifacimento completo dell’antica via Santa Chiara

Lunedì 15 giugno 2026 prende finalmente il via il cantiere per la riqualificazione completa di via Santa Chiara, uno degli interventi più attesi nel cuore del borgo medievale cittadino e inserito tra gli impegni programmatici dell’Amministrazione civica. Per consentire l’avvio dei lavori, il comando di Polizia locale del Comune ha predisposto la chiusura totale della strada e una serie di modifiche alla viabilità e alla sosta all’interno della zona, che resta comunque Ztl. Sarà sospesa l’area pedonale di via San Giovanni per garantire l’accesso a portoni e passi carrai. Inoltre, non sarà più possibile parcheggiare sul lato della chiesa di San Bernardo verso palazzo Monterosso (ex Scuola d’Arte) e accanto alla tettoia di piazza Castello, dove verrà allestita un’area di deposito per il cantiere.

I lavori e le relative restrizioni dovrebbero concludersi entro 130 giorni, indicativamente entro il 23 ottobre 2026.

«L’intervento – spiega la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Francesca Neberti – è stato approvato dalla giunta a fine dicembre ed è finanziato con 440 mila euro derivati dalle economie di bilancio registrate a fine 2025. L’avvio delle operazioni è stato programmato per giugno, a scuole chiuse, così da ridurre al minimo l’impatto sul traffico e sugli spostamenti dei residenti». Il progetto, redatto dai tecnici dell’Ufficio comunale (nella foto i funzionari Valentina Isaia e Valerio Guglielmone durante un sopralluogo con il sindaco), prevede innanzitutto la realizzazione della rete di raccolta e smaltimento delle acque piovane, finora assente. Le nuove condutture per le acque bianche saranno posate nel tratto compreso tra l’incrocio con piazza Castello e piazza San Bernardo, con l’obiettivo di migliorare il deflusso delle precipitazioni e prevenire criticità strutturali alla via. Successivamente si procederà con il rifacimento completo del sottofondo stradale, per uno spessore di circa 50 centimetri, anch’esso oggi mancante, e con la posa della nuova pavimentazione in ciottoli di fiume.



«La nostra amministrazione civica – sottolinea il sindaco Franco Demaria – continua a dare attuazione al programma presentato agli elettori due anni fa. Tra gli interventi più significativi figurava proprio il rifacimento di via Santa Chiara, un’opera che i residenti attendevano da tempo. Siamo quindi particolarmente soddisfatti di poter vedere partire questo cantiere. Ci saranno inevitabilmente alcuni disagi nelle prossime settimane, ma dall’autunno la via potrà mostrarsi con un volto completamente rinnovato, più bella, più funzionale e più sicura dal punto di vista tecnico».