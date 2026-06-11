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Viabilità | 11 giugno 2026, 14:47

Savigliano, chiude per lavori un tratto di via Suniglia

Tra il civico 77 e l'intersezione con via Mormannonon sarà accessibile dal 15 giugno al 7 luglio per la realizzazione di attraversamento idrico interrato in pressione per conto di Alpi Acque

Savigliano, chiude per lavori un tratto di via Suniglia

Chiusura per lavori in via Suniglia. Il tratto di strada compreso tra il civico 77 e l'intersezione con via Mormanno sarà chiuso al traffico dal 15 giugno al 7 luglio. Il motivo è la realizzazione di un intervento di attraversamento idrico interrato in pressione per conto di Alpi Acque. 

Ovviamente – compatibilmente con lo stato di avanzamento ed esecuzione dei lavori – sarà permesso l’accesso nel tratto interessato dalla chiusura a residenti e ad aventi diritto. Così come sarà consentito il passaggio in sicurezza di eventuali mezzi di soccorso o di polizia in emergenza, di velocipedi e pedoni. 

In diversi punti della zona sarà installata la segnaletica indicante il preavviso di chiusura ed il percorso alternativo.

c.s.

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