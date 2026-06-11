Savigliano, chiude per lavori un tratto di via Suniglia

Chiusura per lavori in via Suniglia. Il tratto di strada compreso tra il civico 77 e l'intersezione con via Mormanno sarà chiuso al traffico dal 15 giugno al 7 luglio. Il motivo è la realizzazione di un intervento di attraversamento idrico interrato in pressione per conto di Alpi Acque.

Ovviamente – compatibilmente con lo stato di avanzamento ed esecuzione dei lavori – sarà permesso l’accesso nel tratto interessato dalla chiusura a residenti e ad aventi diritto. Così come sarà consentito il passaggio in sicurezza di eventuali mezzi di soccorso o di polizia in emergenza, di velocipedi e pedoni.

In diversi punti della zona sarà installata la segnaletica indicante il preavviso di chiusura ed il percorso alternativo.