Autoarticolati sulla Statale 28, il sindaco di Pornassio Adolfo annuncia novità per la fine di giugno [VIDEO]

Sulla Statale 28 arrivano novità per la gestione del traffico pesante. Il sindaco di Pornassio, Vittorio Adolfo, conferma che entro la fine di giugno saranno introdotte nuove misure per migliorare la sicurezza lungo l’arteria. Al centro dell’attenzione c’è il passaggio degli autoarticolati, da tempo oggetto di dibattito per le criticità legate ai tratti più stretti e complessi della valle.
Nella videointervista, (immagini di Marco Ausenda) il primo cittadino anticipa che le decisioni sono in fase di definizione e frutto del confronto con gli Enti competenti.
"Stiamo lavorando a soluzioni concrete e condivise", spiega Adolfo, confermando che le novità potrebbero arrivare già entro poche settimane.
Nell’intervista video, tutte le anticipazioni sulle misure in arrivo e sui possibili effetti per la circolazione lungo la Statale 28.