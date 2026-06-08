Da Garessio, un grazie di cuore agli "angeli custodi" di mio papà Gianlorenzo Bria

Gentile Direttore,



desidero affidare alle pagine del vostro giornale un sincero ringraziamento a tutte le persone straordinarie che a partire da domenica 31 maggio sono diventate angeli custodi per mio papà, Gianlorenzo Bria.



Il mio ringraziamento va quindi ai soccorritori garessini che sono come sempre intervenuti con tempestività, professionalità e straordinaria umanità: i Vigili del Fuoco volontari, i Carabinieri ed i volontari e i sanitari della Croce Bianca.

Grazie per il supporto fondamentale a Nerim e a tutti gli amici di via Ottavio Rovere.



Un ringraziamento speciale agli ospedali che hanno accolto mio papà e lo assistono con cura impeccabile: il personale del Pronto Soccorso di Ceva e, in particolare, del Pronto Soccorso dell’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, i medici e gli infermieri dei reparti di Medicina e di Chirurgia dell'ospedale di Mondovì, per la competenza e l’umanità dimostrate ogni giorno.

Infine grazie agli amici che come sempre ci sono vicini e ci sostengono.



Essere circondati da tanta solidarietà e professionalità è un dono inestimabile.

Muriel