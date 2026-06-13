VOLLEY GIOVANILE / Scuola di Pallavolo Cuneo e Mercatò firmano una partnership

La Scuola di Pallavolo Lab Travel ha annunciato una nuova e significativa partnership con Mercatò (Dimar S.p.A.), realtà locale da sempre vicina alle famiglie, ai giovani e allo sport del territorio. La collaborazione nasce dalla volontà condivisa di promuovere valori educativi, inclusione, benessere e crescita dei ragazzi, sostenendo un progetto sportivo che coinvolge centinaia di giovani atleti e atlete dai 6 ai 14 anni.

Grazie al supporto di Mercatò, la Scuola di Pallavolo potrà potenziare le proprie attività formative, organizzative ed eventi dedicati al settore giovanile, rafforzando un percorso che unisce sport, scuola e comunità. La collaborazione sarà attiva a partire dal Summer Camp 2026 e coinvolgerà attività, eventi e iniziative dedicate alle famiglie e ai giovani atleti.

"Da tanti anni Mercatò è al fianco del mondo del volley, sempre con iniziative rivolte ai più giovani e alle famiglie. Per noi è un onore poter collaborare con una realtà che condivide i nostri valori e che crede nel ruolo educativo dello sport. Questa partnership ci permette di crescere e di offrire ancora più opportunità ai nostri ragazzi" – ha dichiarato Liano Petrelli, fondatore e responsabile della Scuola di Pallavolo Cuneo.