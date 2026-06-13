Pellegrinaggio della famiglia cottolenghina di Cuneo a Vicoforte: rinnovata la fede in preparazione ai 200 anni del Cottolengo

Padre Carmine, negli orientamenti pastorali per l'anno in corso, ha invitato tutta la famiglia cottolenghina sparsa nel mondo a riflettere sul tema della fede in preparazione ai 200 anni dell'ispirazione ricevuta dal Santo Cottolengo il 2 settembre 1827. Come scrive: il Cottolengo "ha fondato sulla fede nell'amore provvidente di Dio Padre tutta la sua vita e l'Opera da lui iniziata". Amava dire: "A chi straordinariamente confida, il Signore straordinariamente provvede". Fede e Divina Provvidenza. Vivere di fede, per il Cottolengo, significava avere una viva confidenza in Dio e nella Divina Provvidenza.

Desiderosi di ravvivare la virtù della FEDE, ricevuta in dono il giorno del Battesimo, la famiglia cottolenghina della Piccola Casa di Cuneo ha organizzato un momento speciale per rinnovarla insieme e chiedere a Maria e al Santo di aiutare a viverla e testimoniarla nelle scelte di ogni giorno.

Il 10 giugno 2026 la famiglia cottolenghina di Cuneo si è recata in pellegrinaggio al Santuario di Regina Montis Regalis di Vicoforte di Mondovì. Partiti nel primo pomeriggio con vari mezzi da Cuneo in una sessantina di persone (ospiti, personale, volontari e qualche familiare), si è arrivati a Vicoforte, rimandendo colpiti dalla maestosità del santuario e dalla spianata antistante circondata dai portici.

Sulla porta del santuario c'era don Sergio che attendeva e ha accolto festosamente. Dopo essersi sistemati nei banchi, con il naso all'insù, si è contemplata la cupola ellittica con i magnifici dipinti che hanno fatto immergere in un clima di preghiera e preparato a vivere la S. Messa, celebrata da don Beppe che ha invitato a ravvivare la fede rinnovando le promesse battesimali.

Al termine della funzione, davanti all'icona di Maria, si è recitata la preghiera di affidamento a Lei, Regina del Monte Regale, chiedendo di accogliere le suppliche, far sperimentare la bontà e ottenere dal Figlio Gesù una fede forte e sincera.

Sotto la protezione materna di Maria, con un ultimo sguardo alla stupenda volta che illustra la Sua vita, si è usciti di chiesa e non poteva mancare un buon gelato gustato e consumato in allegria. Con calma si è poi ripartiti e rientrati a Cuneo contenti di aver vissuto un bel pomeriggio e una celebrazione semplice, ma intensa di preghiera e di fede.

Un grazie sincero a chi ha organizzato questo pellegrinaggio, agli operatori e ai volontari che hanno regalato il loro tempo perché tanti ospiti potessero partecipare. Ora non resta che vivere, come ha insegnato il Cottolengo, confidando in Dio Padre che sempre accompagna con il suo amore.