Valdieri entra in tabUi: il Comune della Valle Gesso si unisce alla piattaforma digitale con il numero 4233

Il Comune della Valle Gesso entra nell'ecosistema digitale di tabUi. Valdieri entra ufficialmente tra i Comuni tabUiati e lo fa scegliendo un numero particolare: 4233. Una scelta che diventa anche un piccolo invito alla scoperta. Il significato del numero, infatti, non verrà raccontato immediatamente: saranno i follower e gli utenti a doverlo individuare, trasformando l'ingresso di Valdieri nella piattaforma in un'occasione di curiosità, partecipazione e racconto del territorio.

Situato nel cuore della Valle Gesso, Valdieri è uno dei luoghi più rappresentativi delle Alpi Marittime. Un territorio di montagna autentico, ricco di natura, storia e identità, conosciuto per le sue Terme Reali, per il legame con Casa Savoia, per i suoi paesaggi alpini e per la vicinanza con uno dei patrimoni naturalistici più importanti del Piemonte. Sentieri, borgate, tradizioni locali, acque termali, biodiversità e percorsi immersi nel verde rendono Valdieri una destinazione ideale per chi cerca un turismo lento, consapevole e legato alla scoperta vera dei luoghi.

Con l'ingresso in tabUi, il Comune potrà valorizzare in modo digitale il proprio patrimonio, rendendo più accessibili informazioni turistiche, punti di interesse, itinerari, eventi, curiosità e contenuti legati alla storia e alla cultura locale. L'obiettivo è offrire a cittadini, visitatori e turisti uno strumento semplice e immediato per scoprire Valdieri prima, durante e dopo la visita.

"Valdieri è un territorio che ha moltissimo da raccontare e crediamo che oggi la valorizzazione passi anche dalla capacità di utilizzare strumenti digitali semplici, accessibili e vicini alle persone - dichiara Guido Giordana, sindaco di Valdieri -. Entrare in tabUi significa offrire a chi vive e visita il nostro Comune una nuova porta di accesso al territorio, alle sue bellezze naturalistiche, alla sua storia e alle sue curiosità. Il numero 4233 sarà un modo per coinvolgere ancora di più la community e invitarla a scoprire qualcosa di Valdieri".

"Valdieri rappresenta perfettamente ciò che tabUi vuole raccontare: territori autentici, comunità locali, paesaggi straordinari e luoghi che meritano di essere conosciuti anche oltre i circuiti turistici più tradizionali - commenta Giorgio Proglio, CEO e founder di tabUi -. Il numero 4233 non è solo un dettaglio, ma un modo per creare relazione con gli utenti. tabUi nasce proprio per questo: non limitarsi a mostrare luoghi, ma generare curiosità, connessioni e nuove occasioni di scoperta".

L'ingresso di Valdieri conferma la crescita di tabUi come piattaforma digitale dedicata alla valorizzazione dei territori. Oggi l'app conta centinaia di Comuni e aree attive, un ecosistema in costante evoluzione che integra luoghi, eventi, percorsi, audioguide, contenuti multilingua, QR code dinamici, realtà aumentata, notifiche geolocalizzate e strumenti pensati per rendere più semplice e accessibile la fruizione dei territori.

Una crescita che non si ferma ai confini italiani. tabUi è infatti presente anche in Francia, in municipalità vicine ai territori di confine con Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, rafforzando una visione sempre più concreta di turismo transfrontaliero. Un modello che supera i confini amministrativi e guarda ai territori come ecosistemi connessi, dove cultura, paesaggio, mobilità, comunità locali e accoglienza possono dialogare in modo nuovo.

In questo contesto, Valdieri assume un valore particolarmente significativo. La sua posizione alpina, la vicinanza con la Francia, il legame con il Parco delle Alpi Marittime e la forte identità naturalistica del territorio la rendono una nuova tappa importante nel percorso di crescita di tabUi tra Italia e oltralpe.

Con Valdieri, tabUi aggiunge quindi un nuovo tassello alla propria mappa: un Comune di montagna, un territorio di confine, un luogo capace di raccontare natura, storia e futuro del turismo.

E il numero 4233? Per scoprirlo, bisognerà seguire tabUi.