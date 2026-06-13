Cuneo Pride, centinaia di persone in corteo per i diritti della comunità LGBTQIA+

Centinaia di persone hanno preso parte nel pomeriggio di oggi al Q+ Pride di Cuneo, la manifestazione organizzata dal Collettivo Q+ che ha attraversato le strade del capoluogo portando in piazza i temi dei diritti, dell’inclusione e della visibilità della comunità LGBTQIA+.

Il ritrovo è avvenuto alle 15 davanti al bar Bobo, in corso Giolitti. Da lì il corteo, accompagnato da musica, bandiere arcobaleno e striscioni, ha percorso le vie del centro cittadino passando da piazza Europa, corso Nizza e piazza Galimberti, per poi proseguire lungo viale Angeli fino al parco della Resistenza, dove si è conclusa la manifestazione. In serata è previsto un concerto al NUoVO.

Ad aprire il corteo un camioncino trasformato in palco mobile e piattaforma musicale, dal quale si sono alternati interventi e messaggi rivolti ai partecipanti. "Ci prendiamo un po’ di spazio per farci sentire perché siamo orgogliosi di quello che siamo", è stato uno degli slogan lanciati durante la manifestazione.

Gli organizzatori hanno sottolineato il significato politico dell’iniziativa, spiegando che il Pride nasce dalla volontà di dare voce a una comunità che, a loro avviso, continua a confrontarsi con discriminazioni e marginalizzazione.

La partecipazione ha coinvolto persone di tutte le età: giovani, famiglie, pensionati, attivisti e simpatizzanti, oltre a rappresentanti di associazioni, sindacati e movimenti provenienti da diverse località della provincia di Cuneo. Un corteo caratterizzato da un clima festoso e partecipato, nel quale musica e colori si sono intrecciati ai messaggi di rivendicazione e richiesta di pari diritti.