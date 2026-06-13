Muore improvvisamente Danilo Desderi, lutto nei Vigili del fuoco di Cuneo

Cordoglio e sgomento nel Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cuneo per l’improvvisa scomparsa di Danilo Desderi, direttore coordinatore speciale e ingegnere funzionario direttivo, avvenuta nella tarda mattinata di oggi, sabato 13 giugno.

Nato nel 1965, Desderi aveva dedicato gran parte della sua vita professionale al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Era entrato in servizio il 23 luglio 1993, intraprendendo un percorso che lo aveva portato a ricoprire incarichi di crescente responsabilità all’interno dell’amministrazione.

Il decesso sarebbe avvenuto mentre si trovava nella sua abitazione di montagna, a Demonte. La notizia si è rapidamente diffusa tra colleghi e conoscenti, suscitando profondo dolore in tutto l’ambiente dei Vigili del fuoco cuneesi.

A ricordarlo è il comandante provinciale Calogero Daidone, che ne sottolinea le qualità umane e professionali: "Era una persona disponibilissima, preparata ed estremamente gentile, profondamente attaccata al dovere ed esemplare nello svolgimento del proprio lavoro. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il Comando".

A queste parole si aggiunge il ricordo dell’onorevole Monica Ciaburro, sindaco di Argentera, che conosceva personalmente Desderi e la sua famiglia: "La notizia della sua morte è un colpo che mi ha preso alla sprovvista. Ero amica della famiglia, soprattutto della sorella Simona, con la quale abbiamo condiviso gli anni della scuola e gli studi alle magistrali. Con Danilo, nel tempo, ci siamo anche confrontati più volte per questioni legate ai Vigili del fuoco. Era una persona straordinariamente preparata, ferrea nelle regole ma sempre disponibile a trovare soluzioni. Perdo un amico e un punto di riferimento. Esprimo le mie condoglianze alle sorelle Simona ed Elena e a tutto il Corpo dei Vigili del fuoco".

Un ulteriore messaggio di vicinanza arriva dal sindaco di Cervere, Corrado Marchisio, che ha ricordato anche un recente incontro di lavoro: proprio ieri Desderi si trovava in paese per l'organizzazione dell'Anima Festival: "A nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale di Cervere e della Pro Loco Amici di Cervere, desidero esprimere le più sentite condoglianze e la nostra sincera vicinanza alla famiglia di Danilo e al Comando dei Vigili del fuoco di Cuneo".

Marchisio ha sottolineato il ruolo avuto da Desderi sul territorio: "Nel suo ruolo di responsabile delle relazioni per la sicurezza pubblica, Danilo ha collaborato a lungo con il Comune di Cervere. Con lui abbiamo sempre condiviso obiettivi e responsabilità nel pieno rispetto delle regole, affinché ogni manifestazione ed evento si svolgessero nelle migliori condizioni di sicurezza. Era un professionista competente, responsabile e preparato, capace di creare le condizioni ideali perché tutti potessero svolgere al meglio il proprio lavoro. Conserviamo il ricordo di una persona seria, disponibile e profondamente dedita al proprio incarico".

Desderi lascia la moglie Patrizia e i figli Andrea e Luca. I funerali saranno celebrati lunedì prossimo 15 giugno, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria a Montefallonio di Peveragno.