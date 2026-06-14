CALCIO / Torneo interforze: la squadra della polizia penitenziaria di Cuneo si conferma campione

Nuovo successo dell'Astrea Calcio nel "Torneo dell'Amicizia", giunto all'11ª edizione e organizzato dalla Libertas di Borgo San Dalmazzo.

La squadra della polizia penitenziaria di Cuneo si è aggiudicata il torneo interforze di calcio a 7 battendo in finale il team della questura di Cuneo con il punteggio di 1-0 al termine di una sfida equilibrata.

L'Astrea C.C. Cuneo bissa il trionfo dello scorso anno, confermandosi dunque campione. Dopo avere superato il girone di qualificazione ha avuto la meglio nei quarti di finale la squadra dell' Esercito (4-3) e in semifinale la polizia penitenziaria di Saluzzo (2-1).

Le partite sono state disputate a Borgo S. Dalmazzo.

"Lo scorso anno eravamo molto più allenati, quest'anno abbiamo vinto mettendo in campo grande cuore e sacrificio" - dicono i protagonisti.