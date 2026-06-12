Best Point Tennis Cuneo: il successo di uno sport davvero per tutti

Quattro giorni di grande sport, emozioni e spettacolo, nel valore di una disciplina e nell'importanza di promuovere una cultura sempre più inclusiva.



Dal 4 al 7 giugno il circolo Best Point Tennis Cuneo ha ospitato un importante torneo internazionale di wheelchair tennis, che ha visto sfidarsi sui campi in terra rossa atleti provenienti da oltre 10 nazioni del mondo. Ma non è finita qui, perché parallelamente all'evento professionistico, sono state organizzate numerose attività collaterali, inserite in un più ampio progetto dedicato allo sport, alla disabilità e alla sensibilizzazione della comunità. Il tutto coinvolgendo attivamente anche le scuole del territorio: ben 600 studenti hanno partecipato all'iniziativa, assistendo alle partite e sostenendo con entusiasmo gli atleti in gara.





Particolarmente significativa è stata inoltre la partecipazione, presso il circolo, a tre Open Day gratuiti di tennis dedicati ai ragazzi ed alla ragazze con disabilità del territorio. A partecipare oltre 100 giovani (un numero raddoppiato rispetto all'edizione precedente) che hanno avuto l'opportunità di avvicinarsi al tennis, condividere momenti di gioco e divertimento, partecipare a merende conviviali e vivere l'emozione delle premiazioni sul podio con medaglie dedicate a tutti i partecipanti.





In collaborazione con l’Unione Ciechi, poi, uno dei pomeriggi è stato dedicato al Blind Tennis, permettendo alle persone non vedenti di approcciarsi al mondo del Tennis. Un’esperienza davvero importante e di esempio per uno sport davvero per tutti. Fondamentale, durante le giornate organizzate, è stato il contributo dei giovani atleti della prestigiosa Academy della Best Point Tennis Cuneo: essi hanno partecipato con entusiasmo e grande senso di responsabilità all'organizzazione delle varie attività, dimostrando sensibilità, impegno e spirito di servizio.







“Le giornate trascorse al circolo hanno rappresentato molto più di un semplice evento sportivo - commentano dal Best Point Tennis Cuneo - Hanno offerto una preziosa occasione di incontro, confronto e crescita per tutti i partecipanti. Gli atleti del wheelchair tennis hanno dimostrato, ancora una volta, come lo sport possa abbattere le barriere e diventare uno straordinario strumento di inclusione. Con il loro esempio di determinazione, resilienza e passione hanno trasmesso un messaggio forte: le difficoltà possono essere affrontate e superate, e lo sport è uno dei mezzi più potenti per scoprire e valorizzare le proprie capacità.”







Il circolo chiude questa edizione con una grande soddisfazione, portando con sé sorrisi, emozioni e momenti indimenticabili a centinaia di persone, confermando il proprio impegno nel promuovere uno sport aperto a tutti e capace di generare valore per l'intera comunità.