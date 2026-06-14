Granda Canoa Club, i fratelli Fina volano in nazionale: Oliver e Dennis pronti per mondiali ed europei junior

Dalla sede del Granda Canoa Club alla maglia azzurra. Oliver e Dennis Fina, classe 2009, hanno conquistato la convocazione nella squadra nazionale junior di canoa slalom e si preparano a vivere una stagione internazionale di grande valore.

La selezione è stata tutt’altro che semplice. I due atleti hanno affrontato un percorso articolato su due weekend di gara, disputati prima a Ivrea e poi a Tacen, in Slovenia. Quattro manche complessive, tracciati di alto livello tecnico e criteri basati su percentuali di riferimento molto selettive hanno reso il percorso particolarmente impegnativo.

Al termine delle prove, Oliver e Dennis hanno ottenuto la qualificazione per rappresentare l’Italia ai campionati mondiali junior e under 23, che si terranno a Cracovia, in Polonia, dal 30 giugno al 5 luglio, e ai Campionati Europei Junior e Under 23, in programma a Épinal, in Francia, dal 6 al 9 agosto.

I due fratelli gareggeranno in specialità diverse. Oliver Fina sarà al via nel K1, il kayak monoposto, disciplina in cui l’atleta è seduto e utilizza una pagaia a doppia pala. Dennis Fina scenderà invece in acqua nel C1, la canadese monoposto, specialità nella quale si gareggia in ginocchio con una pagaia a pala singola e che richiede grande sensibilità tecnica.

Per Dennis, la convocazione conferma un percorso internazionale già importante: nel 2025 aveva conquistato la medaglia d’argento all’EYOF di Skopje e l’argento europeo a squadre ai campionati europei Junior di Solkan.

Nel 2026, però, il traguardo assume un significato ancora più forte. A vestire la maglia azzurra non sarà soltanto Dennis, ma anche Oliver: entrambi i fratelli Fina porteranno il nome del Granda Canoa Club e del territorio cuneese sui campi gara più importanti della canoa slalom giovanile internazionale.