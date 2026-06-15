Bra, festa al Santuario della Madonna dei fiori per i 30 anni di ordinazione di don Enzo Torchio

Una vita dedicata al Signore, al servizio di un gregge di cui continua a essere indomito pastore.

Grande giornata di festa, quella di domenica 14 giugno, a Bra per il 30° anno di sacerdozio di don Enzo Torchio.

L’intera comunità ha potuto abbracciarlo con la celebrazione della Santa Messa nel Santuario della Madonna dei fiori. Per questa significativa ricorrenza, volontari e collaboratori gli hanno donato una casula con richiamo mariano, che ha indossato durante la liturgia. Infine il pranzo comunitario, con il classico taglio della torta.

La sua storia parte da lontano: ordinato prete salesiano il 15 giugno 1996 nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino, dal 2001 è diventato sacerdote diocesano con incarichi presso la diocesi di Acqui.

Nell’aprile del 2016 arriva al Santuario della Madonna dei fiori di Bra, continuando a dire il suo «Sì» a Dio, per essere missionario del Suo amore. Qui ogni giorno incontra fedeli e pellegrini, esortandoli alla fiducia, oltre che alla speranza.

Anche le sue omelie sono un invito instancabile ad affacciarsi sul mondo e vivere la vita con pienezza, abbandonandosi alla Parola di Dio. Riflessioni e pensieri che rappresentano un ulteriore patrimonio per attingere quasi alla sua stessa anima e alla sua passione evangelica.

A tre decenni dalla sua ordinazione tutti esultano di gioia per don Enzo, ringraziando il Signore per la fecondità del suo ministero sacerdotale sul quale si invoca abbondanza di grazie e benedizioni celesti.