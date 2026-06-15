"Bonus Nido 2026, la legge è cambiata ma le famiglie continuano ad aspettare": lo sfogo di un gruppo di genitori

Un gruppo di genitori di famiglie piemontesi ed in particolare del Cuneese ha scritto alla nostra redazione per denunciare quella che viene definita la "drammatica situazione del bonus asilo nido".

Rimborsi non ancora arrivati, rette anticipate, aiuti annunciati che, però, non vengono erogati. Esperienze che si confrontano tramite gruppi su Facebook e Wathsapp, in un contesto sempre più difficile per le fasce medie e basse.

Riceviamo e pubblichiamo

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Bonus Nido 2026: la legge è cambiata, ma le famiglie continuano ad aspettare.

Ad agosto 2025 il legislatore aveva finalmente posto rimedio a una delle più grandi ingiustizie che avevano caratterizzato il Bonus Nido negli ultimi anni. Con una norma di interpretazione autentica è stato chiarito una volta per tutte che il contributo spetta non solo per nidi e micronidi, ma anche per i servizi integrativi per l'infanzia previsti dal D.Lgs. 65/2017, tra cui gli spazi gioco (gli ex baby parking accreditati) e i servizi educativi in contesto domiciliare, comunemente noti come nidi in famiglia. Una modifica attesa da anni che avrebbe dovuto eliminare le disparità territoriali che vedevano alcune regioni riconoscere il bonus e altre negarlo. Sembrava la fine di una battaglia. Invece è iniziato un nuovo incubo. Il 31 marzo 2026 l'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 1136, recependo la nuova normativa e fornendo le istruzioni operative alle sedi territoriali. Da quel momento le famiglie si aspettavano una rapida ripresa dei pagamenti. Ma così non è stato. A distanza di mesi, in moltissime sedi INPS italiane le domande risultano ancora ferme, nonostante nella maggior parte dei casi le strutture frequentate dai bambini siano le stesse che già operavano l'anno precedente, con le medesime autorizzazioni e gli stessi controlli da parte delle autorità competenti. È comprensibile che l'Istituto voglia effettuare verifiche sulle autorizzazioni delle strutture. Non è comprensibile che tali verifiche richiedano sei, sette o addirittura otto mesi. Nel frattempo le famiglie continuano a pagare. Ogni mese. Senza ricevere nulla.

Un sostegno che arriva quando non serve più

Il Bonus Nido nasce per aiutare le famiglie a sostenere una spesa corrente. Se il contributo arriva dopo sei o sette mesi, il suo scopo viene completamente svuotato. Le rette vengono pagate a gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno. Le bollette si pagano ogni mese. Gli stipendi arrivano ogni mese. Solo il Bonus Nido sembra poter arrivare quando capita. Molti genitori hanno anticipato migliaia di euro che avrebbero dovuto essere rimborsati nei termini previsti: 30 giorni dal caricamento degli allegati (fatture insieme alla ricevuta di pagamento) ma purtroppo i tempi non vengono minimamente rispettati e questo capita tutti gli anni. E non tutte le famiglie possono permetterselo. Per questo i nidi dovrebbero essere gratis.

Il paradosso delle PEC

In molte province si sta verificando una situazione ancora più preoccupante. Le pratiche sembrano sbloccarsi solo dopo l'invio di PEC, solleciti formali, segnalazioni tramite INPS Risponde o comunicazioni indirizzate alle Direzioni Regionali, alle Direzioni Centrali e persino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In alcuni casi il pagamento arriva subito, quindi certamente senza il rispetto dell’ordine cronologico di invio della richiesta di rimborso. In altri no. Ma il semplice fatto che sia necessario coinvolgere i vertici dell'Istituto per ottenere l'esame di una pratica rappresenta un'anomalia che meriterebbe una riflessione. Una prestazione sociale non dovrebbe dipendere dalla capacità del cittadino di scrivere PEC, citare norme o individuare gli indirizzi giusti a cui inviarle. Dovrebbe funzionare automaticamente. Per tutti.

Le famiglie non possono essere il bancomat dello Stato

Da anni si parla di natalità come emergenza nazionale. Si moltiplicano gli annunci, le campagne e gli incentivi. Poi però accade che migliaia di genitori debbano trasformarsi in finanziatori involontari dello Stato, anticipando per mesi somme che dovrebbero essere rimborsate nei tempi previsti, già poco ragionevoli. Il messaggio che arriva alle famiglie è devastante. Da una parte si chiede loro di avere figli. Dall'altra si pretende che anticipino per mesi il costo di un servizio essenziale senza alcuna certezza sui tempi di rimborso. Serve una risposta immediata La questione normativa è stata chiarita. Non esistono più le incertezze interpretative che avevano caratterizzato gli anni precedenti. Resta però aperta la questione più importante: quella dei tempi. Perché un bonus che arriva dopo sette mesi non è un sostegno alla natalità. È un rimborso tardivo. Migliaia di famiglie italiane non possono più permettersi di aspettare, o di essere costrette a prendere decisioni drastiche quali ritirare i propri figli dalle strutture per la prima infanzia e dover rinunciare all’attività lavorativa licenziandosi. Qui non si tratta solo di un problema delle famiglie, ma di tutta la società. Se i bambini non frequentano più perché i genitori non riescono a sostenere i costi delle rette, alcune strutture per la prima infanzia sono costrette a ridimensionare i servizi o a chiudere. E si perdono posti di lavoro. Se i genitori, in particolare le mamme, si licenziano per prendersi cura dei propri figli perché non hanno alternative economicamente sostenibili, ci sono meno persone che pagano le tasse e più persone che dovrebbero percepire aiuti dallo Stato. E’ un danno per tutta la società.

Un gruppo di genitori piemontesi