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Attualità | 15 giugno 2026, 08:06

Bra, pieno di applausi per il saggio degli allievi della scuola Musicando

Successo il 12 giugno al Polifunzionale, dove hanno risuonato incantevoli melodie al pianoforte

Bra, pieno di applausi per il saggio degli allievi della scuola Musicando

Per aprire il cassetto dei sogni basta una chiave di violino. La dimostrazione è il successo registrato dal saggio di fine anno, messo in scena dagli allievi della scuola Musicando di Bra.

Nel pomeriggio di venerdì 12 giugno, presso l’Auditorium G. Arpino, i giovani preparati dalla professoressa Enrica Boglioli si sono brillantemente esibiti davanti agli occhi (ed alle orecchie!) di mamme, papà e nonni. 

Grandi e piccoli hanno suscitato emozioni sonore indimenticabili, trasmettendo ai presenti importanti valori quali lo studio, la disciplina e la voglia di stare insieme. Ogni performance ha dimostrato la valenza di una scuola che ha l’obiettivo di promuovere la musica, grazie alla dedizione della maestra Boglioli.

Dallo studio delle note a quello del pianoforte, fino all’esecuzione di complessi brani d’autore, classici e moderni, passando attraverso il canto: ecco ciò che ha riservato agli ascoltatori questo attesissimo appuntamento a cadenza annuale.

E gli applausi sono stati interamente per: Eilia Varrone; Filip Oprean; Tomaso La Corte; Anna Ravera; Braian Oprean; Andrea Kasela; Nina Cavagliato; Ambra Dogliani; Vittorio Galeasso; Beatrice Taretto; Martina Moschella; Klea Demiri; Asia Di Dio; Rebecca Lanzone; Carola Monchiero; Jacopo De Girolamo; Greta Nicola (piano), Viola Caratto (chitarra) e Gianluca Fazon (voce). Bravi tutti.

A conclusione della manifestazione, i saluti e l’arrivederci al prossimo anno con le grandi emozioni che i più piccoli sanno regalare.

Silvia Gullino

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