Bra, pieno di applausi per il saggio degli allievi della scuola Musicando

Per aprire il cassetto dei sogni basta una chiave di violino. La dimostrazione è il successo registrato dal saggio di fine anno, messo in scena dagli allievi della scuola Musicando di Bra.

Nel pomeriggio di venerdì 12 giugno, presso l’Auditorium G. Arpino, i giovani preparati dalla professoressa Enrica Boglioli si sono brillantemente esibiti davanti agli occhi (ed alle orecchie!) di mamme, papà e nonni.

Grandi e piccoli hanno suscitato emozioni sonore indimenticabili, trasmettendo ai presenti importanti valori quali lo studio, la disciplina e la voglia di stare insieme. Ogni performance ha dimostrato la valenza di una scuola che ha l’obiettivo di promuovere la musica, grazie alla dedizione della maestra Boglioli.

Dallo studio delle note a quello del pianoforte, fino all’esecuzione di complessi brani d’autore, classici e moderni, passando attraverso il canto: ecco ciò che ha riservato agli ascoltatori questo attesissimo appuntamento a cadenza annuale.

E gli applausi sono stati interamente per: Eilia Varrone; Filip Oprean; Tomaso La Corte; Anna Ravera; Braian Oprean; Andrea Kasela; Nina Cavagliato; Ambra Dogliani; Vittorio Galeasso; Beatrice Taretto; Martina Moschella; Klea Demiri; Asia Di Dio; Rebecca Lanzone; Carola Monchiero; Jacopo De Girolamo; Greta Nicola (piano), Viola Caratto (chitarra) e Gianluca Fazon (voce). Bravi tutti.

A conclusione della manifestazione, i saluti e l’arrivederci al prossimo anno con le grandi emozioni che i più piccoli sanno regalare.