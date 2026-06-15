SUPERLEGA / Cuneo Volley, Federico Giraudo 'promosso' a tutti gli effetti in prima squadra: “Ora inizia il vero salto” [VIDEO]

Presentazione ufficiale nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 giugno, per Federico Giraudo, giovane schiacciatore cresciuto nel vivaio di Cuneo Volley, che nella prossima stagione farà parte a tutti gli effetti del gruppo di SuperLega.

L’incontro si è svolto nella sede di Confapi in corso Nizza 16, alla presenza dello sponsor Gabriele Testa di GT Sicurezza. A introdurre il giocatore è stato il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, mentre gli onori di casa sono stati affidati al direttore generale di Cuneo Volley e presidente dei giovani Confapi, Davide Bima.

Brugiafreddo ha sottolineato il percorso di crescita del giovane atleta e il cambio di ruolo all’interno della squadra: "Con Federico abbiamo iniziato un percorso l’anno scorso, era un anno di reciproca conoscenza. Da questa stagione l’apprendistato è finito: non sarà più un aggregato, ma uno dei 14 che dovrà mettere in difficoltà l’allenatore nelle scelte".

Il DS ha evidenziato soprattutto l’aspetto mentale del salto di categoria: "Non è solo una questione tecnica, ma di autostima e convinzione. Può essere una bella sorpresa".

Lo stesso Giraudo ha ripercorso il primo anno in prima squadra come fase di transizione: "È stato un anno di rodaggio, anche per la scuola, in cui ho potuto capire cosa significa la pallavolo di alto livello. È stata una scelta ponderata continuare qui, penso sia la cosa giusta per il mio percorso". Sulla nuova stagione ha aggiunto: "Ora posso concentrarmi al 100% sulla pallavolo e cercare di prendere il massimo da questo ambiente".

Interrogato sulla crescita personale, il giovane schiacciatore ha evidenziato soprattutto il lavoro sul piano caratteriale: "Sono cresciuto molto dal punto di vista mentale e caratteriale, anche grazie ai compagni e all’ambiente. Allenarsi con giocatori esperti aiuta tantissimo anche tecnicamente".

Guardando alla prossima stagione, Giraudo ha sottolineato la presenza di un gruppo giovane: "Saremo una bella truppa di giovani, sarà un anno in cui spingeremo al massimo". Tra gli obiettivi personali, ha indicato maggiore presenza e consapevolezza: "Vorrei far sentire di più la mia voce, anche in allenamento, e crescere ancora sotto il profilo tecnico e mentale".

A chiudere la presentazione è stato Bima che ha ribadito il valore del progetto e il percorso condiviso con lo sponsor GT Sicurezza: "Non è solo una partnership di maglia, ma un supporto concreto al club e al territorio".

Gabriele Testa, rappresentante di GT Sicurezza, ha rimarcato l’importanza dell’investimento sui giovani: "Nello sport dobbiamo puntare sui ragazzi del territorio, che non hanno nulla da invidiare ad altri atleti. È un piacere vedere crescere questa collaborazione con Cuneo Volley e accompagnare percorsi come quello di Federico".