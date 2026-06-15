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Volley | 15 giugno 2026, 19:23

SUPERLEGA / Cuneo Volley, Federico Giraudo 'promosso' a tutti gli effetti in prima squadra: “Ora inizia il vero salto” [VIDEO]

Presentato il giovane schiacciatore cresciuto nel vivaio cuneese. Il DS Brugiafreddo: “Non è più un aggregato, deve diventare un elemento competitivo”. Il giocatore: “Anno decisivo per la mia crescita”

La presentazione di Federico Giraudo

La presentazione di Federico Giraudo

Presentazione ufficiale nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 giugno, per Federico Giraudo, giovane schiacciatore cresciuto nel vivaio di Cuneo Volley, che nella prossima stagione farà parte a tutti gli effetti del gruppo di SuperLega.

L’incontro si è svolto nella sede di Confapi in corso Nizza 16, alla presenza dello sponsor Gabriele Testa di GT Sicurezza. A introdurre il giocatore è stato il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, mentre gli onori di casa sono stati affidati al direttore generale di Cuneo Volley e presidente dei giovani Confapi, Davide Bima.

Brugiafreddo ha sottolineato il percorso di crescita del giovane atleta e il cambio di ruolo all’interno della squadra: "Con Federico abbiamo iniziato un percorso l’anno scorso, era un anno di reciproca conoscenza. Da questa stagione l’apprendistato è finito: non sarà più un aggregato, ma uno dei 14 che dovrà mettere in difficoltà l’allenatore nelle scelte". 

Il DS ha evidenziato soprattutto l’aspetto mentale del salto di categoria: "Non è solo una questione tecnica, ma di autostima e convinzione. Può essere una bella sorpresa".

Lo stesso Giraudo ha ripercorso il primo anno in prima squadra come fase di transizione: "È stato un anno di rodaggio, anche per la scuola, in cui ho potuto capire cosa significa la pallavolo di alto livello. È stata una scelta ponderata continuare qui, penso sia la cosa giusta per il mio percorso". Sulla nuova stagione ha aggiunto: "Ora posso concentrarmi al 100% sulla pallavolo e cercare di prendere il massimo da questo ambiente".

Interrogato sulla crescita personale, il giovane schiacciatore ha evidenziato soprattutto il lavoro sul piano caratteriale: "Sono cresciuto molto dal punto di vista mentale e caratteriale, anche grazie ai compagni e all’ambiente. Allenarsi con giocatori esperti aiuta tantissimo anche tecnicamente".

Guardando alla prossima stagione, Giraudo ha sottolineato la presenza di un gruppo giovane: "Saremo una bella truppa di giovani, sarà un anno in cui spingeremo al massimo". Tra gli obiettivi personali, ha indicato maggiore presenza e consapevolezza: "Vorrei far sentire di più la mia voce, anche in allenamento, e crescere ancora sotto il profilo tecnico e mentale".

A chiudere la presentazione è stato Bima che ha ribadito il valore del progetto e il percorso condiviso con lo sponsor GT Sicurezza: "Non è solo una partnership di maglia, ma un supporto concreto al club e al territorio".

Gabriele Testa, rappresentante di GT Sicurezza, ha rimarcato l’importanza dell’investimento sui giovani: "Nello sport dobbiamo puntare sui ragazzi del territorio, che non hanno nulla da invidiare ad altri atleti. È un piacere vedere crescere questa collaborazione con Cuneo Volley e accompagnare percorsi come quello di Federico".

QUI SOTTO IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA:

Cesare Mandrile

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