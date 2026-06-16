Alba, alla Galleria Corso Torino 18 il timbro speciale per la mostra di Mascia

Si conclude con un’iniziativa originale e dal sapore d’altri tempi la mostra dedicata ad Antonio Mascia, in arte “Il Cartoliniere”, ospitata negli spazi di Corso Torino 18 a Cuneo. Sabato 20 giugno, dalle ore 14 alle 20, il pubblico potrà vivere un’esperienza particolare grazie alla presenza di una “postazione da campo” allestita da Poste Italiane nell’atrio della galleria.

Nel corso del pomeriggio saranno effettuate le procedure ufficiali di annullo filatelico con il timbro della mostra sulle cartoline invito, trasformando ogni pezzo in un oggetto da collezione. A disposizione anche una “cassetta postale da viaggio” e una selezione di cartoline realizzate negli anni dall’artista, esposte e acquistabili.

La mostra ha raccontato la figura di Mascia, artista bolognese classe 1960, noto a livello nazionale per la sua produzione di cartoline illustrate. Un universo creativo riconoscibile, in cui figure umane e animali – reali o fantastici – convivono in composizioni ironiche e visionarie. Il suo linguaggio spazia dall’incisione all’acquaforte fino ai disegni a biro multicolore, frutto di un meticoloso lavoro di sovrapposizione segnica.

Le cartoline, cuore della sua produzione, diventano così micro-racconti visivi capaci di restituire una personale interpretazione del mondo, tra memoria, immaginazione e osservazione della realtà.