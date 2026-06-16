Gaiola, Anas rassicura il Comune: asfaltature riprendono lunedì e lavori conclusi entro la settimana

Le asfaltature sospese in valle Stura, in particolare nel piccolo centro di Gaiola, si concluderanno.





Dopo l'allarme lanciato nelle scorse ore dal sindaco Paolo Bottero, è stata garantita la conclusione lavori. La rassicurazione arriva da Anas, che tramite il proprio funzionario responsabile dei lavori lo ha confermato al primo cittadino in un colloquio telefonico.





Solamente ieri mattina le macchine da lavoro erano state caricate sui tir e avevano lasciato il paese, creando disorientamento per l'interruzione immotivata. Erano giunte solamente indiscrezioni, che avevano alimentato le reazioni di Bottero.

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“Il referente Anas – dichiara il sindaco di Gaiola - ha assicurato che il cantiere riaprirà ufficialmente lunedì. E per finire i lavori, secondo quanto riferito, dovrebbero bastare un paio di giorni. Entro venerdì, meteo permettendo, dovrebbe concludersi l'intervento”.





La questione era stata sollevata per ragioni di sicurezza pubblica della viabilità nella zona fortemente sollecitata dal traffico pesante e dalle pressioni del turismo estivo.



“L'ente ha sostenuto di non aver mai avuto l'intenzione di abbandonare definitivamente il lavoro – aggiunge Bottero -, ma di averlo solo sospeso momentaneamente per permettere alla ditta di svolgerne un altro urgente altrove”.

Mettersi in contatto con il referente non è stato semplice e per questo Bottero rende merito a chi lo ha reso possibile.

“Ringrazio per questo risultato – dice - l'onorevole Ciaburro che si è interessata e ha contattato il Ministero dei Trasporti, accelerando le comunicazione tra l'Amministrazione comunale e Anas”.



Nel corso dei chiarimenti con Anas è stato inoltre possibile per il sindaco di Gaiola chiedere aggiornamenti in merito ai lavori di restauro conservativo al ponte dell'Olla che dovevano iniziare l'anno scorso e di cui non si è più avuto notizia.

“È stato garantito – spiega Bottero - che i fondi necessari per l'opera esistono e sono disponibili. Gli uffici stanno lavorando all'iter di affidamento. Non c'è ancora una data certa per l'inizio, ma c'è fiducia che il cantiere possa essere avviato entro la fine di quest'anno”.



Il sindaco di Gaiola conclude poi chiarendo:“Non mi interessano le polemiche, bensì i risultati. Se lunedì la ditta sarà effettivamente sul posto, il problema del concentrico sarà considerato risolto. Tuttavia, se i lavori del ponte non inizieranno entro l'autunno, tornerò a sollevare il problema con determinazione”.