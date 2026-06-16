Valle Varaita, al via “Giovani Esploratori”: natura e storie per famiglie

Prende il via in Valle Varaita “Giovani Esploratori”, il nuovo calendario di attività dedicate ai bambini dai 4 ai 10 anni e alle loro famiglie, promosso dall’Unione Montana e curato da La Fabbrica dei Suoni nell’ambito del programma “Emozioni & Avventura”.

Cinque appuntamenti per vivere il territorio in modo attivo, tra natura, narrazione e gioco, con esperienze della durata di circa due ore pensate per coinvolgere grandi e piccoli. Quattro incontri saranno dedicati alle avventure del sarvanòt Pluf, mentre l’apertura sarà affidata a un percorso speciale nel borgo di Rossana.

Domenica 21 giugno, infatti, si parte con “La via dell’Arcimbaldo”, una passeggiata musicale nel centro storico del paese, tra storia e leggenda. Il ritrovo è fissato alle 9.45 presso la chiesa parrocchiale, con partenza alle 10 da via Pellini.

Il percorso, articolato in sei tappe, accompagnerà i partecipanti alla scoperta della figura di Arcimbaldo di Abzac, tra racconti di battaglie e misteri, intrecciati alla storia della giovane Olivetta. Un’esperienza immersiva che unisce pannelli illustrativi, momenti interattivi e narrazione, valorizzando il nuovo itinerario realizzato con il progetto “Borghi parlanti”.

L’iniziativa è rivolta esclusivamente a famiglie con bambini e richiede prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente. Si consiglia un abbigliamento adatto a camminate su sentiero, poiché il percorso non è accessibile a passeggini.