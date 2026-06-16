Busca, inaugurati i lavori alla Casa Alpina durante l’omaggio al Sacro Cuore

Nella giornata di domenica 14 giugno, il tradizionale omaggio alla statua del Sacro Cuore, organizzato dal gruppo buschese dell’Associazione Nazionale Alpini, è stato anche l’occasione per inaugurare i lavori di efficientamento energetico realizzati alla Casa Alpina di Busca, situata sulla collina.



Gli interventi sono stati finanziati con un contributo regionale di 27.000 euro, a cui si sono aggiunti 3.000 euro stanziati dal Comune, proprietario dell’immobile. L’Amministrazione comunale ha inoltre finanziato il rifacimento e il risanamento dei pavimenti della cucina e delle due stanze al piano terra. Negli ultimi anni il Comune era già intervenuto sulla struttura con il finnivamento dei bagni e con il ripristino dell’area interessata da una frana adiacente alla casa, verificatasi in seguito alle piogge.



La breve cerimonia di inaugurazione si è svolta al termine della Santa Messa celebrata nel cortile della Casa Alpina. Erano presenti l’assessore regionale Marco Gallo, il sindaco Ezio Donadio, la vicesindaca Beatrice Aimar, l’assessore Diego Bressi e i consiglieri Paolo Comba, Bruna Pasquale e Mario Colombano. Presente anche il presidente sezionale ANA Cuneo, Davide Spedale.



«Ringrazio il capogruppo ANA Busca Cesare Fornero, il direttivo e tutti i volontari alpini per il grande lavoro fatto e l’impegno costante nel mantenere vivo e curato questo edificio tanto caro ai buschesi – ha dichiarato il sindaco Ezio Donadio –. Prosegue l’impegno dell’amministrazione nel miglioramento di questo bene comunale, che rappresenta un importante polo di aggregazione della comunità, situato in un luogo molto bello e panoramico della collina».



A conclusione della cerimonia è seguito un momento conviviale offerto dal Gruppo ANA Busca a tutti i partecipanti.



