Verduno apre l’estate con Verdi: sul Belvedere torna la grande opera all’aperto

Per il terzo anno consecutivo Verduno affida l'apertura della stagione estiva alla musica di Giuseppe Verdi. Sabato 27 giugno alle ore 21 il Parco del Belvedere ospiterà infatti una nuova edizione di “Verdi a Verduno”, la rassegna che negli ultimi anni ha trasformato uno degli scorci più suggestivi del paese in un teatro all'aperto dedicato al grande repertorio operistico italiano.

Protagonista dell'edizione 2026 sarà “Un ballo in maschera”, uno dei titoli più celebri della produzione verdiana, proposto nella sua forma teatrale completa e non come semplice selezione di arie o concerto lirico. Un appuntamento che conferma la volontà di costruire attorno alla figura del compositore parmense un progetto culturale stabile, capace di coniugare musica, paesaggio e valorizzazione del territorio.

La rappresentazione sarà affidata all'Ensemble Easy Opera, diretto dal maestro Paolo Fiamingo, con un cast composto da Dario Prola nel ruolo di Riccardo, Lorenzo Battagion nei panni di Renato, Fabiola Amatore come Amelia, Elena Serra nel ruolo di Ulrica, Irene Favro come Oscar, Denis Bongiovanni come Silvano, Andrea Goglio nel ruolo di Samuel e Alessandro Agostinacchio in quello di Tom.

L'opera, su libretto di Antonio Somma, è una delle più amate del repertorio verdiano e intreccia passioni private, intrighi politici e destino in una vicenda che continua a conquistare il pubblico a oltre un secolo e mezzo dalla sua prima rappresentazione.

A rendere particolarmente suggestiva la serata sarà anche la cornice del Belvedere di Verduno, che negli anni è diventata parte integrante dell'evento. Il panorama delle colline langarole e l'atmosfera del parco contribuiscono infatti a creare uno scenario naturale che accompagna la narrazione musicale e teatrale.

L'iniziativa è sostenuta dalla Fondazione CRC e dal Comune di Verduno, che anche quest'anno hanno scelto di mantenere l'ingresso gratuito per favorire la più ampia partecipazione possibile.

I posti sono disponibili fino a esaurimento capienza. È consigliata la prenotazione ai numeri 0172 470121 oppure 328 3737600.