Salmour nel ricordo di Simone Preve rinnova l’appuntamento con il torneo di calcio balilla umano e la cena in compagnia

Salmour anche quest’anno ha organizzato il classico “Memorial Simone Preve”, tutto pronto per il torneo di calcio balilla umano giunto alla 12ª edizione in ricordo del compianto giovane, che nel 2012 perse tragicamente la vita in moto.
L’appuntamento di sabato 27 giugno, al campo di calcetto del paese, è organizzato come da tradizione dalla Pro loco, presieduta da Guido Coraglia, in collaborazione con il Comune, l’Asd Salmour Porti e vari sponsor.
La quota di partecipazione a squadra è di 120 euro (che dovrà essere composta da un minimo di 8 persone). La prima squadra classificata si aggiudicherà 400 euro, mentre la seconda 150. Per informazioni e prenotazioni (sino a esaurimento partecipazioni) contattare il consigliere comunale Alberto al 340/9140599 o Ramona (nelle ore serali) al 349/1853592.
Sino al 22 giugno vi sarà anche la possibilità di partecipare alla successiva cena, sempre di sabato 27, contattando gli stessi recapiti telefonici.