Farigliano abbraccia gli Alpini portatori di pace nel ricordo del Maresciallo Capo Luca Polsinelli [FOTO E VIDEO]

Un messaggio universale, prezioso, oggi più che mai. È stata dedicata a profonde riflessioni sulla pace la sentita e partecipata Adunata Sezionale dell'ANA Mondovì che si è svolta lo scorso fine settimana a Farigliano, insieme alla Festa del 3° Raggruppamento.

Un momento per dire grazie e ricordare tutti gli alpini impegnati nelle missioni di pace, con un omaggio speciale al Maresciallo Capo Luca Polsinelli, caduto in Afghanistan il 5 maggio 2006.

La manifestazione si è aperta sabato 13 giugno, con la piantumazione di "20 tigli per ricordare e onorare i reparti di ieri e di oggi", dedicata alla Divisione Alpina Cuneense e ai reparti attualmente impegnati nelle missioni di pace, cui ha fatto seguito l'incontro con il Generale di Corpo d'Armata Marcello Bellacicco presso la Biblioteca Civica "Nicola e Beppe Milano", con presentazione del libro "Noi ci abbiamo creduto". La serata è stata poi chiusa dal concerto della Fanfara Sezionale A.N.A. e del Coro A.N.A. Sezionale presso il Parco dei Trenta.

Domenica le penne nere hanno sfilato per le vie del paese, con le note della Banda Musicale "Giovanni di Farigliano" con deposizione della corona d'alloro al Monumento ai Caduti, alla presenza di numerose autorità civili e militari.

Il momento centrale delle celebrazioni è stato però lo scoprimento e l'inaugurazione dell'opera dedicata agli Alpini impegnati nelle missioni di pace, realizzata dall'artista piozzese Franco Sebastiano Alessandria, e collocata nel Parco dei Trenta.

L'opera, che l'artista ha realizzato interpretando al meglio i ricordi del sindaco Ivano Airaldi, alpino e amico di Polsinelli, raffigura in chiave moderna un alpino in uniforme che stringe la mano a un bambino spaventato, icona dell'umanità e della protezione civile nelle aree di crisi. Un tributo fortemente voluto dall'Amministrazione comunale e dal locale Gruppo Alpini.

Il momento dell’inaugurazione ha vissuto attimi di intensa commozione grazie alla partecipazione dei familiari più stretti di Luca, il papà Emilio e il fratello Eugenio, giunti per l'occasione, e del Colonnello Davide Marini, che all'epoca del tragico attentato a Kabul aveva Luca alle proprie dipendenze in qualità di comandante di Compagnia.

"Ospitare l'Adunata Sezionale - spiega il sindaco, Ivano Airaldi - è stato un onore immenso per tutta la comunità di Farigliano. Per me, come sindaco e come Alpino che ha condiviso con Luca Polsinelli l'esperienza in missione all'estero, l'inaugurazione di questo monumento ha un valore profondamente personale e civile. Avere qui con noi il papà Emilio, il fratello Eugenio e il Colonnello Marini ha reso questo momento ancora più intimo e solenne. Non abbiamo voluto soltanto onorare la memoria di un amico e di un collega caduto adempiendo al proprio dovere, ma abbiamo voluto lanciare da Farigliano un messaggio universale, forte e nitido, di solidarietà e di pace. Ringrazio di cuore la Sezione ANA di Mondovì, tutti i volontari e la cittadinanza che hanno reso indimenticabili queste giornate".