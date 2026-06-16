La "Cordero" di Mondovì e Pianfei in festa: l'anno scolastico si chiude tra sport e musica

Un finale d’anno travolgente, capace di coniugare spirito di squadra, sana competizione sportiva e bellezza della musica. Per le scuole secondarie "Cordero" Mondovì e plesso di Pianfei, l'anno scolastico si è chiuso all'insegna delle premiazioni, celebrando i traguardi raggiunti nei tornei interistituto e nei giochi sportivi studenteschi.

Se pallavolo, pallapugno, hit ball, pallamano, atletica leggera e nuoto sono state le discipline protagoniste, grande spazio è stato dato anche ai valori fondamentali dello sport: correttezza e fair play hanno infatti ricevuto il giusto e meritato riconoscimento.

Nella mattinata dell'8 giugno, il cortile della scuola "Cordero" di Mondovì ha ospitato la solenne cerimonia di premiazione. Tra medaglie e applausi, è stato celebrato l'impegno di tutti i partecipanti. Per l'occasione, il cortile si è trasformato in un suggestivo auditorium a cielo aperto: sotto la guida attenta dei docenti di musica, gli studenti si sono esibiti in performance corali e strumentali, dimostrando come la sinergia tra diverse attività permetta a ciascuno di esprimere al meglio il proprio talento.

Parallelamente, a Pianfei, la giornata del 4 giugno è stata dedicata al divertimento e alla sana competizione, con i tradizionali tornei di calcio e beach volley che hanno animato i campi sportivi comunali.