Villanova Mondovì, al via i lavori per la messa in sicurezza a Santa Lucia: modifiche alla viabilità e alle aperture del Santuario

Sono stati affidati, a seguito dell'istanza presentata da MondoAcqua, alla Giordano Costruzioni srl di Mondovì i lavori di messa in sicurezza del versante sotto il Santuario di Santa Lucia, a seguito di una frana che si era verificata in seguito alle intese precipitazioni avvenute nella primavera del 2024.

Il Comune di Villanova Mondovì era immediatamente intervenuto con il proprio personale provvedendo al restringimento della viabilità vicinale di Santa Lucia con new jersey, predisponendo anche la chiusura veicolare e pedonale della sottostante strada comunale in caso di ulteriore scivolamento dei detriti e del blocco in Cls.

I lavori, a protezione dell’acquedotto comunale, prenderanno il via da lunedì 22 giugno.

Per consentire l’intervento in sicurezza e limitare i disagi ai residenti e fruitori dell’area, il Comune ha disposto, con apposita ordinanza, nel tratto compreso tra l’inizio di competenza (a monte di Casale Rolfi 18 - Comune di Roccaforte) e il civico 3 di Località Santa Lucia, per tutte le categorie di veicoli l’adozione delle seguenti modifiche alla viabilità.

Dal 22 giugno al 27 luglio, divieto di transito in entrami i sensi di marcia per tutte le categorie di veicoli, Lo slargo posto sul lato sinistro della carreggiata e a valle del cantiere verrà riservato per la sosta e le manovre dei mezzi di soccorso e dei residenti di Località Santa Lucia 3.

Il transito pedonale sarà assicurato dalle 7 alle 19 tutti i tutti i giorni feriali (dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali), ai residenti e aventi diritto. Dalle 19 del venerdì alle 7 del lunedì e giorni festivi infrasettimanali col medesimo orario: transito pedonale in sicurezza sempre garantito per tutti i pedoni.

Fino al termine dei lavori resta la chiusura totale al transito di Strada Santa Lucia compreso tra l’abitato e la sp5.

LE VISITE AL SANTUARIO

In forza dei lavori previsti l'associazione AmiSaL ha dovuto modificare le aperture estive: domenica 21 giugno il Santuario sarà aperto (solo grotta) con il solito orario pomeridiano (14.30-17.30).

Domenica 28 giugno il complesso resterà invece chiuso come anche nelle domeniche del 12 e 19 luglio, sempre a causa dei lavori.

L’apertura (ore 14.30-18) di domenica 5 luglio è confermata con visite guidate e mostra di “icone sacre”.

"Ringraziamo sentitamente il Comune per i lavori - dicono dall'associazione - e non vediamo l'ora di riaccogliere i visitatori".