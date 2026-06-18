Barolo invita alla prudenza dopo alcuni episodi di furto su auto e camper in sosta

Un invito alla prudenza, senza allarmismi ma con l'obiettivo di prevenire nuovi episodi. È quello rivolto dal Comune di Barolo a residenti, turisti e gestori delle strutture ricettive dopo alcuni furti avvenuti nelle scorse settimane ai danni di autovetture e camper in sosta sul territorio comunale.

I casi segnalati sono stati tre e hanno riguardato zone differenti del paese. In particolare, i malintenzionati hanno preso di mira veicoli parcheggiati in alcune aree di sosta esterne al centro abitato, tra cui la zona di via Ghisolfi e via Monforte, danneggiando vetri e deflettori delle portiere per accedere agli abitacoli.

L'amministrazione comunale ha quindi deciso di informare tempestivamente la popolazione attraverso i propri canali ufficiali, invitando anche le attività commerciali e le strutture ricettive a sensibilizzare gli ospiti.

“Abbiamo ritenuto opportuno informare i cittadini e chi soggiorna a Barolo affinché non vengano lasciati all'interno delle vetture bagagli, documenti, denaro o altri oggetti di valore”, spiega il sindaco Fulvio Mazzocchi. “Purtroppo, come accade in molte località turistiche, anche il nostro territorio può attirare l'attenzione di persone che approfittano della presenza di veicoli in sosta.”

Il primo cittadino sottolinea però come l'avviso abbia avuto anche un effetto immediato sul piano della prevenzione.

“Dopo la comunicazione diffusa attraverso la chat comunale non si sono più registrati ulteriori episodi. Per questo riteniamo importante continuare a informare e sensibilizzare residenti e visitatori su alcune semplici accortezze.”

Parallelamente il Comune intende proseguire nel rafforzamento degli strumenti di monitoraggio del territorio.

“Provvederemo a implementare ulteriormente il sistema di videosorveglianza, che è già ampiamente presente sul territorio comunale”, aggiunge Mazzocchi.

Il sindaco ha inoltre voluto evidenziare la collaborazione delle forze dell'ordine impegnate quotidianamente nei controlli.

“Colgo l'occasione per ringraziare il Comando dei Carabinieri di La Morra e la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. Hanno aumentato la loro presenza sul territorio e dimostrano costantemente attenzione e disponibilità rispetto alle problematiche legate alla sicurezza.”

L'invito resta quindi quello di adottare semplici comportamenti di prevenzione, evitando di lasciare oggetti visibili all'interno dei veicoli e segnalando tempestivamente eventuali situazioni sospette alle forze dell'ordine attraverso il numero unico di emergenza 112.