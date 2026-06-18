Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una mini pala all’opera in un cantiere a Boves

A bordo della propria auto è andata a impattare contro una mini-pala di un cantiere stradale.
E’ la disavventura occorsa alla donna protagonista dell’incidente verificatosi questa mattina in via Borgo San Dalmazzo a Boves, all’altezza della Piscina Aqvatica.
L’incidente questa mattina, giovedì 18 giugno, pochi minuti prima delle ore 11.
Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Boves la donna ha improvvisamente perso il controllo della propria vettura andando a impattare violentemente contro un "bobcat" dal quale era appena sceso un operaio.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118 insieme ai vigili del fuoco, intervenuti con una squadra di Cuneo per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e della sede stradale.
Al momento non si conoscono le condizioni della donna, ricorsa alle cure dei sanitari.
Non risultano intanto altre persone ferite nonostante la presenza sul cantiere di diversi operai, impegnati in scavi lungo la carreggiata.
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Articolo in aggiornamento.