 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 18 giugno 2026, 19:24

Garessio, auto si ribalta all’imbocco del paese: illeso il conducente

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Garessio, 118, Carabinieri e Anas: strada chiusa per circa un’ora

Garessio, auto si ribalta all’imbocco del paese: illeso il conducente

Attimi di paura all’imbocco di Garessio, in prossimità dell’officina Fiat, dove un’autovettura ha perso il controllo, ha urtato un lampione e una cancellata per poi cappottarsi al centro della carreggiata. Alla guida c’era un conducente che, fortunatamente, è rimasto illeso.

L’incidente è avvenuto nelle scorse ore e ha comportato la chiusura della statale per circa 40 minuti-un’ora, il tempo necessario per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il veicolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Garessio, il 118, i Carabinieri, la squadra di manutenzione Anas e, per la rimozione dell’auto, anche l’officina Ghiglia di Garessio.

Le cause del sinistro sono ora al vaglio dei Carabinieri. La viabilità è poi tornata regolare dopo le operazioni di sgombero e messa in sicurezza.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium