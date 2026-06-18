Garessio, auto si ribalta all’imbocco del paese: illeso il conducente

Attimi di paura all’imbocco di Garessio, in prossimità dell’officina Fiat, dove un’autovettura ha perso il controllo, ha urtato un lampione e una cancellata per poi cappottarsi al centro della carreggiata. Alla guida c’era un conducente che, fortunatamente, è rimasto illeso.

L’incidente è avvenuto nelle scorse ore e ha comportato la chiusura della statale per circa 40 minuti-un’ora, il tempo necessario per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il veicolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Garessio, il 118, i Carabinieri, la squadra di manutenzione Anas e, per la rimozione dell’auto, anche l’officina Ghiglia di Garessio.

Le cause del sinistro sono ora al vaglio dei Carabinieri. La viabilità è poi tornata regolare dopo le operazioni di sgombero e messa in sicurezza.