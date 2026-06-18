Bloccato tra il cestello aereo e un balcone: infortunio sul lavoro a Monforte d’Alba

Incidente sul lavoro, questa mattina, a Monforte d’Alba.

Erano circa le ore 8.30 di oggi, giovedì 18 giugno, quando un operaio edile che stava operando a bordo di un cestello tridimensionale è rimasto incastrato tra la stessa piattaforma e il balcone dell’edificio di via Garibaldi, nel centro storico del comune langarolo, presso il quale stava lavorando.

Immediata la richiesta dei soccorsi.

Per liberare l’uomo sono intervenuti i vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Alba, che lo hanno raggiunto e consegnato alle cure del 118.

L’operaio non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Compagnia e i funzionari dello Spresal, il Servizio di Prevenzione Infortuni dell’Asl Cn2.