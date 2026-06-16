Azione mette radici nel Cebano e Alta Valle Tanaro: nasce il nuovo Gruppo territoriale

Azione rafforza capillarmente la propria presenza nella Granda con la costituzione del Gruppo territoriale del Cebano e dell’Alta Valle Tanaro. Questo nuovo gruppo nasce con l’obiettivo di dare voce a un’area di fondamentale importanza strategica e culturale, caratterizzata da un forte legame con il territorio e da specifiche sfide montane, puntando su una squadra composta da amministratori locali, professionisti e rappresentanti del mondo produttivo e del lavoro, determinati a portare competenza e pragmatismo nel dibattito politico locale.

Il neo costituito gruppo territoriale ha definito anche il suo coordinamento che sarà guidato da Sergio Fuschi, consigliere comunale di Priola e dell'Unione dell’Alta Valle Tanaro, che assume il ruolo di Coordinatore territoriale. Ad affiancarlo nel lavoro di radicamento e proposta politica saranno:

Ugo Balzaretti, consigliere comunale di Priola, che ricoprirà il ruolo di Vice Coordinatore;

Giorgio Candussio, consigliere comunale di Priola;

Patrizia Nano, imprenditrice;

Roberto Briatore, geometra;

Fulvio Vassallo, idraulico.

"Con la nascita di questo nuovo gruppo territoriale – dichiara il neo-coordinatore Sergio Fuschi – vogliamo offrire una casa politica a tutti i cittadini del Cebano e dell'Alta Valle Tanaro che non si riconoscono nelle contrapposizioni ideologiche e nei populismi di destra e di sinistra. Il nostro è un territorio straordinario ma complesso, dove le aree interne e montane meritano azioni concrete su temi cruciali come la tutela dei servizi socio-sanitari, il potenziamento delle infrastrutture, il sostegno all'imprenditoria locale e la valorizzazione turistica e ambientale delle nostre valli. Sarò fiero di assolvere a questo compito insieme agli altri componenti del coordinamento e a tutti gli iscritti, che sapranno rendere concrete e attuali le nostre idee e i nostri progetti. Ci approcceremo con serietà e responsabilità, affrontando i problemi con competenza e senza ricorrere a slogan privi di contenuti".

Soddisfazione espressa anche dal Segretario Provinciale di Azione Cuneo, Giacomo Prandi: "La nascita del Gruppo del Cebano e Alta Valle Tanaro è un tassello fondamentale per il nostro progetto politico in provincia e testimonia la costante crescita e il progressivo radicamento di Azione anche nelle valli e nelle aree montane, contesti troppo spesso dimenticati dalla politica urlata ma che rappresentano il cuore resiliente del nostro territorio. Azione continua ad espandersi capillarmente nella Provincia di Cuneo perché è in grado di costruire, insieme ai propri eletti e militanti, una proposta politica seria, pragmatica e vicina alle reali esigenze delle comunità locali. Questa nuova squadra, guidata da amministratori d'esperienza e professionisti stimati, saprà essere un interlocutore attento e un punto di riferimento per il territorio, lavorando nell'interesse esclusivo dei cittadini per costruire un'alternativa politica liberale, concreta e riformista".

Il coordinamento si attiverà da subito per avviare un dialogo costante con le amministrazioni locali, le associazioni di categoria e le realtà civiche del Cebano e dell'Alta Valle Tanaro, con l'obiettivo di tradurre le istanze del territorio in azioni politiche concrete. È possibile entrare in contatto con il gruppo scrivendo a segr.cuneo@azione.it