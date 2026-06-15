Robaldo a Magliano Alpi: “Infrastrutture decisive per il futuro dell’autotrasporto”

Il Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, ha partecipato domenica a Magliano Alpi all’Assemblea di FAI – Associazione Provinciale Autotrasportatori, appuntamento che si è svolto in concomitanza con il 4° Raduno Camion.

L’incontro ha assunto un significato particolare, ricorrendo il 25° anniversario dalla fondazione dell’associazione, ed è stata un’importante occasione di confronto e condivisione sui principali temi legati al settore dell’autotrasporto, con uno sguardo alle prospettive di sviluppo del comparto a livello territoriale. Nel corso della mattinata, operatori, imprese e rappresentanti istituzionali hanno potuto dialogare sulle sfide attuali e future del settore.

Nel corso del suo intervento, il Presidente Robaldo ha delineato il quadro delle infrastrutture provinciali, evidenziando le difficoltà che il territorio incontra sul piano dei collegamenti e sottolineando la necessità di continuare a lavorare per il miglioramento delle connessioni, a supporto delle imprese e dell’intero sistema economico locale.