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Attualità | 16 giugno 2026, 09:46

Nominata la nuova Giunta di Briga Alta

Ivo Alberti vice sindaco, Roberto Campero assessore

Nominata la nuova Giunta di Briga Alta

Si è insediata sabato 6 giugno la nuova Giunta di Briga Alta che, alla scorsa tornata elettorale, ha confermato il sindaco uscente, Federica Lanteri

In Giunta siedono Ivo Alberti, con la carica di vice sindaco e delega ai pascoli e rapporti con il parco, che avrà anche la carica di fiduciario della frazione Upega e Roberto Campero, assessore con delega ai lavori pubblici, Acda, Acem e Monesi Limone. 

I due assessori, insieme al sindaco, e ai consiglieri Marco Lanteri e Pietro Rostagno sono stati nominati rappresentanti della Commissione Monesi. 

Arianna Pronestì

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