Nominata la nuova Giunta di Briga Alta

Si è insediata sabato 6 giugno la nuova Giunta di Briga Alta che, alla scorsa tornata elettorale, ha confermato il sindaco uscente, Federica Lanteri.

In Giunta siedono Ivo Alberti, con la carica di vice sindaco e delega ai pascoli e rapporti con il parco, che avrà anche la carica di fiduciario della frazione Upega e Roberto Campero, assessore con delega ai lavori pubblici, Acda, Acem e Monesi Limone.

I due assessori, insieme al sindaco, e ai consiglieri Marco Lanteri e Pietro Rostagno sono stati nominati rappresentanti della Commissione Monesi.