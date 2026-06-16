Moretta Due apre il nuovo ciclo della Giunta di quartiere ad Alba: sul tavolo viabilità, servizi e spazi pubblici

Una veduta di corso Langhe e del quartiere Moretta

Negli ultimi mesi Moretta Due si è fatta conoscere non soltanto per le questioni legate alla vita quotidiana del quartiere, ma anche per la capacità di costruire occasioni di incontro e partecipazione attraverso il lavoro delle associazioni e delle realtà attive sul territorio. Ora il quartiere si prepara a riportare al centro dell'attenzione anche i temi più concreti che riguardano servizi, viabilità e spazi pubblici.

Sarà infatti Moretta Due ad aprire il nuovo ciclo delle Giunte di quartiere promosse dall'Amministrazione comunale di Alba. L'appuntamento è fissato per mercoledì 17 giugno alle 20.45 al Circolo Montebellina, dove residenti, sindaco e assessori si confronteranno sulle priorità della zona.

L'incontro rappresenta il ritorno di uno strumento che negli anni ha consentito ai cittadini di dialogare direttamente con l'amministrazione, portando all'attenzione problemi, richieste e proposte legate ai singoli quartieri. Una modalità di confronto che punta a raccogliere esigenze concrete e a verificare lo stato di avanzamento delle questioni già segnalate.

Il Comitato di quartiere guidato da Gianfranco Giordano arriverà all'appuntamento con una serie di temi da sottoporre all'amministrazione comunale. Tra gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno figurano la viabilità verso le Langhe, il percorso salute del Cherasca, la situazione di marciapiedi e barriere architettoniche, i parcheggi nell'area del Circolo Montebellina, il punto sulla variante del Piano regolatore, l'installazione di un defibrillatore per il circolo e alcuni interventi che riguardano i giardini e le aree verdi del quartiere.

Si tratta di questioni che interessano una zona della città in continua evoluzione, caratterizzata dalla presenza di aree residenziali, servizi, attività associative e collegamenti strategici verso la periferia sud e le colline.

L'appuntamento del 17 giugno offrirà quindi l'occasione per fare il punto sulle esigenze del quartiere e sulle prospettive di intervento, in un confronto che punta a mantenere aperto il dialogo tra amministrazione e cittadini.

Per Moretta Due sarà il primo appuntamento di una nuova stagione di incontri nei quartieri cittadini, con l'obiettivo di affiancare alla partecipazione e alla vita associativa anche un confronto diretto sulle questioni che incidono maggiormente sulla qualità della vita dei residenti.