CICLISMO FEMMINILE / Nicole Bracco riconquista la Maglia Rosa in Umbria

Una tappa di 73 km immersa nel meraviglioso contesto delle colline di Spello e Assisi con partenza e arrivo da Villa Fidelia lungo un percorso molto selettivo composto da due circuiti, l'uno complementare dell'altro. Il primo tracciato da ripetersi 5 volte caratterizzato da un tratto di salita di circa 600 m al 6% di pendenza media, il secondo più impegnativo da ripetersi lungo gli ultimi 3 giri di gara con la presenza di una ulteriore rampa di 800 metri all'8%-10% di pendenza in aggiunta alle precedenti già percorse nelle prime 5 tornate di gara, per un totale di 11 ascese. Un arrivo con rettifilo di 200 m e con una pendenza contraria al 2% negli ultimi 400 m.

La quattordicenne saviglianese Nicole Bracco (SC Cesano Maderno), campionessa italiana su strada nel 2025, raggiunge l'obiettivo di riconquistare la Maglia Rosa tra le donne allieve (Under 16), simbolo del primato del Giro D'Italia Interregionale del Trofeo Rosa 2026. Una impresa voluta e rincorsa per più di due mesi in questa prima fase di stagione e concretizzata grazie all'ennesimo podio di primavera. Una gara sofferta, con vento contrario in molti punti del percorso e temperature costantemente superiori ai 32 gradi centigradi che causano molteplici ritiri tra le concorrenti, portando all'arrivo solamente 22 delle atlete partenti.

Nicole Bracco, portacolori del sodalizio brianzolo, vede la compagna di squadra Irene Pancheri (SC Cesano Maderno) prendere l'iniziativa a tre quarti di gara insieme alla plurivittoriosa di categoria Teodora Castelli (Vangi Ladies Cycling Team) dando il via ad un’ambiziosa fuga a due. Azione che avvantaggia le atlete fino al raggiungimento di un margine di 1 minuto e 30 secondi sul gruppo controllato in maniera magistrale dalle compagne di team SC Cesano Maderno: Nicole Bracco, Nicole Canu, Camilla Paravagna, Martina Pianta e Ingrid Corno. Segue una leggera flessione dell'atleta bresciana Pancheri, che a meno due giri dalla fine lascia strada dalla compagna di fuga Teodora Castelli, la quale si avvantaggia quanto basta per vincere la gara con 1 minuto e 20 secondi di margine. Irene Pancheri gestisce con intelligenza e maturità le energie rimaste arrivando in solitaria sulla piazza d'onore con un vantaggio di 2 minuti circa sul plotone.

È la volta di Nicole Bracco che impone un forcing irresistibile nell'ultimo chilometro di gara mettendo in fila la testa del gruppo e tagliando il traguardo senza venire minimamente impensierita dalle avversarie. Una progressione poderosa da vera finisseuse, che non ha lasciato scampo alle altre atlete permettendole di giungere al terzo posto di questa entusiasmante tappa. La maglia di leader di classifica generale dopo 13 tappe passa quindi dalle spalle della bresciana Nina Marinini (Biesse Carrera Premac) a quelle della cuneese Nicole Bracco (SC Cesano Maderno) con un vantaggio di 4 punti.

Esemplare la condotta di gara del team SC Cesano Maderno che oltre alla conquista dei due gradini più bassi del podio, inserisce una terza atleta nella top 10 di giornata delle donne allieve, la milanese Martina Pianta che registra una ottima decima piazza assoluta nello sprint finale di gruppo.

Da sottolineare la magistrale prova nelle donne esordienti del secondo anno con l'ennesima vittoria di Aurora Cerame (SC Cesano Maderno) e un rilevante sesto posto della compagna di team Michelle Spinoni. Nelle esordienti del primo anno le portacolori del SC Cesano Maderno Selene Sforzini e Margherita Mariani si distinguono rispettivamente con la quinta e ottava piazza in classifica.