NUOTO/ Splendida Sara Curtis in Virginia: vince 50 e 100 stile ed è a un passo dal record italiano

Nuovo risultato eccellente per Sara Curtis oltreoceano. L'atleta azzurra ha brillato sul palcoscenico internazionale del NCAP Elite Qualifier, il prestigioso meeting nazionale inserito nel calendario di Usa Swimming che si è disputato dall'11 al 14 giugno presso il Jeff Rouse Swim and Sport Center di Stafford, in Virginia (USA).

La velocista di Savigliano ha imposto la propria legge nei 50 stile libero, fermando il cronometro a un ottimo 24.31. Con questo tempo, Curtis ha sfiorato di appena due centesimi il record italiano assoluto ($24.29$) che lei stessa aveva stabilito lo scorso aprile ai campionati Italiani, siglando contestualmente la seconda miglior prestazione della sua carriera sulla distanza.

A coronamento di una trasferta americana da incorniciare, la nuotatrice azzurra ha poi concesso il bis nei 100 stile libero: una vittoria d'autorità conquistata con il tempo di 53.76, prestazione di assoluto spessore che si avvicina al suo primato personale di 53.01. Adesso Sara Curtis si appresta a tornare in Italia per gli Europei e sarà al Settecolli con la compagna di allenamenti Gretchen Walsh.