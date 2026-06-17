Argentera, conto alla rovescia per la seggiovia: lavori avanti spediti verso la riapertura quest'inverno

Manca poco più di un mese al 31 luglio, termine previsto per la fine lavori alla seggiovia di Argentera.



Due gli interventi previsti che porteranno al ripristino e alla rifunzionalizzazione degli impianti di risalita già dalla stagione invernale.



A confermare l'avanzamento è il sindaco di Argentera e deputata Monica Ciaburro, che nelle scorse ore ha fatto un sopralluogo per verificare personalmente la situazione.

“Sono lieta di annunciare che i lavori di recupero e riqualificazione della seggiovia di Argentera stanno procedendo regolarmente e con ottimi ritmi – aggiorna -.

Dopo la fase iniziale di messa in sicurezza e di analisi strutturale, revisione rulliere siamo entrati nel pieno dell’altro cantiere di ripristino, con l’obiettivo di restituire al più presto alla nostra montagna uno dei suoi simboli storici e un importante strumento per lo sviluppo turistico della valle.

Questa opera rappresenta un impegno concreto dell’Amministrazione per la valorizzazione del nostro patrimonio montano, per la sicurezza degli utenti e per il rilancio dell’economia locale legata allo sci ed al turismo estivo”.



La riapertura avrà una ricaduta sull'intera valle Stura e sulla sua attrattività, un'opera che stimola l'interesse di molti cittadini che con fiducia ne attendono l'inaugurazione.

“Il recupero della seggiovia – prosegue la sindaca - consentirà l’accessibilità alle piste e ai sentieri di Argentera, con benefici sia per gli appassionati di sport invernali sia per gli escursionisti che scelgono le nostre valli in ogni stagione, sia per chi vuole salire e godere dello straordinario paesaggio alpino con viste mozza fiato”.



Ciaburro coglie inoltre l'occasione per riconoscere quanti in questa impresa hanno contribuito a vario titolo.



“Desidero ringraziare i tecnici, le imprese coinvolte e tutti i professionisti che stanno lavorando con competenza e dedizione, nonché gli uffici regionali e squadra forestale, che stanno supportando l’intervento. Grazie anche ai cittadini che hanno seguito e seguono con attenzione l’evoluzione del progetto: la vostra fiducia è il motore principale del nostro operato”.



Nelle prossime settimane, rassicura Ciaburro, saranno forniti ulteriori aggiornamenti puntuali sullo stato di avanzamento dei lavori.

“L’obiettivo – ricorda - è quello di completare le principali fasi di recupero entro la prossima stagione invernale, per restituire ad Argentera, agli operatori economici, ai professionisti dello sci, ai giovani della valle e a tutta la comunità una seggiovia, sicura e pienamente funzionale”.

I cantieri di lavoro dunque, ad oggi sono due: uno nei magazzini del costruttore che lavora da mesi ed uno sul posto reso accessibile dopo l’inverno.



“L’Amministrazione comunale – conclude infine Ciaburro - resta al fianco di tutta la comunità, di tutti coloro che hanno in cuore Argentera per una montagna viva, sostenibile, accogliente e proiettata verso il futuro, ma da qui vogliamo ripartire restituendo questa infrastruttura con tutto ciò che rappresenta”.