Meno residui, più rendimento: il risultato di chi sceglie le caldaie a biomassa Froling

Riscaldare 300 metri quadrati per un'intera stagione e produrre soltanto una carriola di cenere, è il risultato reale ottenuto da una caldaia a cippato Froling da 60 kW installata in provincia di Cuneo.

Da settembre 2025 a maggio 2026, l'impianto ha garantito il riscaldamento di un'abitazione di circa 300 metri quadrati consumando meno di 250 quintali di cippato. Al termine della stagione di riscaldamento, la quantità di cenere prodotta è stata sorprendentemente ridotta: appena una carriola.

Un dato che permette di comprendere in modo semplice quanto siano cambiate le moderne tecnologie a biomassa. Molte persone associano ancora il riscaldamento a legna o cippato a grandi quantità di residui, pulizie frequenti e gestione impegnativa dell'impianto ma oggi, grazie all'evoluzione tecnologica, la realtà è completamente diversa.

Le caldaie Froling, azienda austriaca considerata tra i principali punti di riferimento europei nel settore della biomassa, sono progettate per sfruttare al massimo l'energia contenuta nel combustibile. Una combustione efficiente significa infatti meno sprechi, maggior rendimento e una quantità minima di residui. Il risultato è un impianto che lavora in modo automatico, affidabile e con costi di gestione contenuti.

Il cippato, oltre ad essere una fonte energetica rinnovabile, rappresenta una delle soluzioni più interessanti per chi desidera ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e contenere le spese di riscaldamento. Il caricamento automatico del combustibile e la gestione elettronica della combustione consentono di mantenere elevati livelli di comfort senza rinunciare alla praticità.

Dietro ogni impianto efficiente, però, non c'è soltanto una buona tecnologia, servono competenze, assistenza e un supporto costante nel tempo. Per questo Alpiclima di Mondovì rappresenta un punto di riferimento per chi sceglie Froling in provincia di Cuneo. Con oltre trent'anni di esperienza nel settore del riscaldamento e della climatizzazione, Alpiclima è Agenzia e Servizio Tecnico Autorizzato Froling e accompagna clienti, progettisti e installatori dalla fase di progettazione fino all'assistenza post-vendita.

Un ulteriore valore aggiunto è rappresentato dalla disponibilità di un magazzino ricambi dedicato Froling, che permette di intervenire rapidamente in caso di necessità e garantisce la continuità di funzionamento degli impianti. Una sicurezza importante per chi investe in un sistema di riscaldamento destinato a durare molti anni.

I numeri registrati da questa installazione parlano da soli: 250 quintali di cippato utilizzati per un'intera stagione di riscaldamento e una sola carriola di cenere prodotta. È la dimostrazione concreta che la biomassa moderna può essere una scelta sostenibile, conveniente e altamente efficiente.

Una soluzione capace di unire rispetto per l'ambiente, comfort abitativo e affidabilità tecnologica, con la qualità Froling e il supporto professionale di Alpiclima.

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