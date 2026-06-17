VOLLEY FEMMINILE / Mondovì, ufficiale la conferma di Anna Sclavo

Mondovì Volley è lieto di annunciare la conferma di Anna Sclavo, schiacciatrice classe 2009, che vestirà ancora i colori rossoblu nella stagione 2026/27.

Dodici mesi fa il suo ritorno in città aveva completato il roster della prima squadra, segnando l’inizio di un percorso di crescita importante dopo l’esperienza formativa alla Igor Volley Trecate Novara.

Prodotto del settore giovanile monregalese, Anna aveva iniziato il suo cammino nel 2018, scalando tutte le categorie fino al 2023 e mettendosi in evidenza soprattutto nel ruolo di centrale. Nel 2024 era poi approdata -come già detto - a Novara, distinguendosi nei campionati giovanili e vivendo le prime esperienze nella pallavolo “dei grandi” in Serie B2. Il ritorno a Mondovì aveva coinciso con l’avvio della sua trasformazione nel ruolo di schiacciatrice, un percorso tecnico che nell’ultima stagione ha mostrato progressi evidenti. Ora una nuova stagione da “Pumina” per continuare un percorso di crescita oltremodo promettente.

Il direttore sportivo Max Rubado commenta così la sua conferma: “L’anno scorso Anna ha iniziato un lungo lavoro per il cambio di ruolo e questo si è visto nelle fasi finali del campionato, dove ha trovato spazio in prima squadra e ha giocato da protagonista nell’Under 19. Questa stagione ha la possibilità di completare questa transizione e di conseguenza guadagnarsi ulteriore spazio in campo.”

Grande soddisfazione anche da parte della giocatrice, che guarda con entusiasmo alla nuova annata: “Sono fiera di poter continuare il mio cammino con il Mondovì Volley e far parte di questo percorso, consapevole del grande supporto che il pubblico e lo staff ci offrono. Non vedo l’ora di cominciare questa stagione e integrarmi con il nuovo gruppo per raggiungere il miglior risultato possibile.”

La conferma di Anna Sclavo rappresenta un ulteriore passo nella valorizzazione dei giovani talenti cresciuti nel vivaio monregalese e perfettamente inseriti nel progetto tecnico rossoblu