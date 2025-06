Maturità, la sindaca di Cuneo scrive ai dirigenti scolastici: "Invitate gli studenti a festeggiare nel rispetto degli spazi pubblici"

Alla vigilia dell’inizio degli esami di maturità, ieri 17 giugno, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero ha voluto rivolgere un messaggio di incoraggiamento e vicinanza agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori del capoluogo. Un saluto sentito, affidato ai dirigenti scolastici, che mette al centro non solo il valore del traguardo raggiunto, ma anche l’importanza del contesto formativo e civile in cui i giovani crescono.

"Ogni anno - scrive la sindaca - si ripete l’emozione di vedere una generazione di ragazzi e ragazze concludere una fase del loro percorso di vita, per affacciarsi a un nuovo capitolo della loro esistenza. È un passaggio personaleestremamente significativo, ma ritengo che abbia un grande valore anche per il contesto sociale e civile in cui sono immersi".

Manassero sottolinea il bisogno, oggi più che mai, di giovani autenticamente maturi, in grado di affrontare con consapevolezza e responsabilità un mondo sempre più complesso. Da qui il ringraziamento agli istituti scolastici cittadini e a tutto il personale educativo per il lavoro svolto nell’accompagnare gli studenti durante i cinque anni di scuola superiore.

L’occasione è anche utile per ribadire l’importanza della collaborazione tra scuola e amministrazione comunale: "C’è una sinergia importante da custodire e coltivare tra istituzione scolastica e istituzione comunale"

Infine, un appello al senso civico, rivolto ai maturandi che si preparano a festeggiare: la sindaca invita tutti a vivere la gioia del traguardo raggiunto con entusiasmo, ma anche con rispetto per gli spazi pubblici e la collettività.

Ne avevamo scritto un anno fa, evidenziando come i festeggiamenti post esame orale si traducessero in bottiglie vuote a terra e immondizia di ogni tipo, pur con i cestini a poca distanza.

"So bene quanto sia difficile contenere l’esplosione della gioia, ma sarebbe importante fare in modo che non si trasformi in un gesto che genera degrado sullo spazio pubblico. Per questo chiedo a Voi dirigenti e ai Vostri insegnanti di sollecitare a esplosioni mature e responsabili. Da parte nostra cercheremo di garantire un maggiore passaggio del personale deputato alla pulizia"