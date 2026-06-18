La Croce Rossa potenzia il sistema di assistenza sanitaria alla Fausto Coppi 2026

In occasione della granfondo internazionale La Fausto Coppi Generali, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Cuneo, con il supporto dei Comitati della Granda e della regione, ha predisposto un importante dispositivo sanitario e logistico per garantire una sempre maggiore assistenza e sicurezza agli atleti. Domenica 28 giugno saranno impegnati un centinaio di volontari CRI, personale sanitario specializzato e 14 ambulanze distribuite sul tracciato della Mediofondo (111 km e 2500 metri di dislivello) e della Granfondo (177 km, 4500 metri di dislivello).

Tra le principali novità le motomediche della CRI, che sostituiranno i mezzi privati utilizzati negli anni precedenti, consentendo una gestione completamente integrata del sistema di emergenza sanitaria sotto il coordinamento della Croce Rossa. Particolare attenzione sarà dedicata anche al sistema delle comunicazioni e del coordinamento operativo, che verrà potenziato con nuove tecnologie digitali e connessioni satellitari in grado di migliorare la copertura lungo il percorso di gara, comprese le aree montane più difficili da raggiungere.

Le comunicazioni telefoniche saranno gestite tramite un sistema dedicato che assicurerà maggiore stabilità operativa e numeri specifici per le diverse necessità sanitarie e organizzative. Un gruppo di interpreti supporterà la gestione delle chiamate internazionali, permettendo di assistere rapidamente anche gli atleti stranieri (alla manifestazione partecipano ciclisti da oltre 30 nazioni).

Anche il modello operativo dell’assistenza sanitaria è stato ripensato per migliorare ulteriormente i tempi di risposta. Oltre al seguito sanitario dinamico della corsa lungo i percorsi verranno predisposte 33 piazzole strategiche che consentiranno di suddividere il tracciato in diverse tratte operative, permettendo una distribuzione più omogenea dei mezzi di soccorso e tempi di intervento più uniformi.

I mezzi di soccorso saranno costantemente monitorati dalla sala operativa CRI per poter individuare rapidamente quello più vicino e idoneo a intervenire in caso di necessità. Il coordinamento generale dell’assistenza sanitaria sarà gestito dal Posto di comando avanzato della Croce Rossa nel villaggio de La Fausto Coppi Generali in piazza Galimberti a Cuneo su un mezzo messo a disposizione dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che sarà il centro nevralgico delle operazioni e ospiterà anche il coordinamento di tutte le forze in campo dal quale verranno monitorati in tempo reale i mezzi, le comunicazioni radio, gli eventuali interventi sanitari e il coordinamento della granfondo.

In piazza Galimberti ci sarà anche un punto di Primo soccorso della CRI gestito dal Corpo delle Crocerossine, dedicato all’assistenza sanitaria immediata degli atleti, con personale sanitario e mezzi pronti per l’eventuale trasporto in ospedale grazie al supporto del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa.

"La Fausto Coppi rappresenta una delle manifestazioni più impegnative dal punto di vista dell’assistenza sanitaria sul territorio alpino – spiega il Presidente dalla CRI di Cuneo, Gianni Valsania -. Per il 2026, in sinergia e collaborazione con l’Asd Fausto Coppi on the road, abbiamo deciso di investire ulteriormente sull’innovazione organizzativa e tecnologica per aumentare standard di sicurezza, rapidità ed efficacia dei soccorsi lungo tutto il percorso di gara".

Aggiornamenti e comunicazioni di pubblica utilità saranno diffusi attraverso i canali social ufficiali della manifestazione e della CRI.