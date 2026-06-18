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Attualità | 18 giugno 2026, 08:21

Bra, le penne nere hanno festeggiato i 90 anni di Luciano Cavallero

Tanti gli auguri ricevuti nel giorno del compleanno, l’11 giugno scorso

Luciano Cavallero, classe 1936

Luciano Cavallero, classe 1936

Penne nere di ieri e di oggi sull’attenti per festeggiare Luciano Cavallero, che lo scorso 11 giugno ha spento 90 candeline, in quella che in qualche modo può essere considerata una grande famiglia. Fiero dei valori degli Alpini, è infatti membro dell’Ana di Bra: una scelta che nasce dal desiderio di impegnarsi a favore degli altri.

Amore per la montagna, abnegazione e volontà, senso del dovere, un volontariato che si manifesta in opere di grande generosità e testimoniato dalla targa di riconoscenza che ha ricevuto in dono per il compleanno.

Il regalo più bello, però, è stato il bagno di affetto che ha ricevuto dalla moglie Agnese Gandino, dalla figlia Lodovica con il marito Matteo Stendardo e dei cari nipoti Carlotta e Vittorio.

Esiste un regalo più bello al mondo?

Silvia Gullino

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