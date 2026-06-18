Autotrasporto, nasce FAI Conftrasporto Cuneo-Asti: più forza alle imprese del territorio

Domenica 14 giugno 2026 Magliano Alpi ha ospitato una giornata di grande valore per il mondo dell’autotrasporto. Nell’ambito del 4° Raduno Camion, la FAI Associazione Trasportatori Cuneo ha festeggiato i suoi 25 anni di attività: un traguardo importante, costruito nel tempo grazie al lavoro di persone, imprese, dirigenti, collaboratori e autotrasportatori che ogni giorno vivono la strada.

I 25 anni della FAI Cuneo raccontano un percorso fatto di servizi, battaglie portate avanti, ascolto del territorio e presenza concreta accanto alle aziende di trasporto, un settore che spesso viene notato solo quando qualcosa si ferma, eppure ogni giorno permette alle merci di arrivare nelle imprese, nei negozi, negli ospedali e nelle case.

All’incontro hanno preso parte numerosi rappresentanti del mondo associativo, economico e istituzionale. Tra gli ospiti presenti Paolo Uggè, Presidente Nazionale FAI e figura storica dell’autotrasporto italiano, Enrico Zavi Responsabile Settore Trasporti presso Confcommercio-Imprese per l'Italia, Enrico Fenoglio, Presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia provincia di Asti, Danilo Rinaudo, Presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo, Luigi Barbero, Firettore Ascom Bra, Luca Robaldo, Presidente Provincia di Cuneo, Marco Gallo, Assessore Regione Piemonte e Giorgio Bergesio, Senatore della Repubblica.

La giornata di domenica ha avuto un significato strategico per il futuro della rappresentanza del comparto. Proprio a Magliano Alpi è stata infatti ufficializzata la collaborazione provinciale tra FAI Cuneo e Ascom Bra, un passaggio che ha dato origine a FAI Conftrasporto Cuneo-Asti. Una scelta importante perché allarga il raggio d’azione dell’associazione e coinvolge non solo la provincia di Cuneo, ma anche quella limitrofa di Asti.

“Desidero ringraziare tutte le imprese dell’autotrasporto presenti oggi a Magliano Alpi, gli autotrasportatori, i rappresentanti nazionali della FAI, i rappresentanti regionali e provinciali delle istituzioni e tutti coloro che hanno voluto condividere con noi questo momento così importante – dichiara Giuseppe Bernocco, presidente di FAI Cuneo – i 25 anni della FAI Cuneo sono un traguardo che appartiene a tante persone e a tante aziende che in questi anni hanno creduto nel valore dell’associazione. Oggi, con la nascita di FAI Conftrasporto Cuneo-Asti, si apre una nuova fase di lavoro e collaborazione. Il nostro obiettivo sarà quello di essere ancora più vicini alle imprese di autotrasporto, ascoltare le loro esigenze e lavorare per il loro sviluppo, la loro crescita e la loro tutela. Vogliamo costruire un’associazione forte, concreta, capace di rappresentare il territorio e di affrontare insieme le sfide che attendono il nostro settore”.

Si tratta di un segnale concreto di crescita e collaborazione territoriale, in un momento in cui l’autotrasporto deve affrontare sfide sempre più complesse, fare rete diventa fondamentale.

Unire competenze, servizi, rappresentanza e capacità organizzativa significa offrire alle imprese un punto di riferimento più forte, più strutturato e più vicino alle esigenze reali del lavoro quotidiano.

La nascita di FAI Conftrasporto Cuneo-Asti conferma quindi la volontà di costruire una rappresentanza più ampia, capace di parlare a un territorio che condivide problemi simili: infrastrutture, costi di gestione, carenza di autisti, formazione, sicurezza, rapporto con la committenza e necessità di collegamenti più efficienti. La provincia di Cuneo e quella di Asti sono aree produttive importanti, con aziende che hanno bisogno di trasporti affidabili, tempi certi e condizioni operative sostenibili.