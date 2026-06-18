Pianificazione fiscale a Dubai: da dove iniziare

La pianificazione fiscale a Dubai è diventata uno dei temi più cercati da imprenditori, professionisti e investitori italiani che vogliono ridurre il peso delle imposte, proteggere gli utili e costruire una presenza internazionale più efficiente. Oggigiorno, però, parlare di risparmio fiscale non significa improvvisare o cercare scorciatoie: significa valutare residenza fiscale, società a Dubai, sostanza economica, conti bancari, compliance e rapporti con l’Italia.

Pianificazione fiscale a Dubai: perché è gettonata

Il primo punto da cui partire è il confronto tra sistemi fiscali.

Negli Emirati Arabi Uniti non è prevista imposta federale sul reddito personale, l’IVA è al 5% e la corporate tax è pari allo 0% fino a 375.000 AED di reddito imponibile e al 9% sulla parte eccedente. In Italia, invece, l’IRES è al 24%, l’IRPEF può arrivare fino al 43%, oltre ad addizionali, contributi e altri costi indiretti.

Per chi lavora online, vende servizi internazionali, gestisce consulenze, e-commerce o investimenti, l’abbattimento del carico fiscale può diventare un vantaggio competitivo concreto.

Pagare meno tasse legalmente è ben altro che evadere, ma scegliere una struttura coerente con l’attività reale e con le regole italiane ed emiratine.

Pagare zero tasse a Dubai: cosa significa davvero

Molti cercano “pagare zero tasse a Dubai”, ma il concetto va spiegato bene.

A Dubai si può arrivare a un forte risparmio fiscale perché non esiste imposta sul reddito personale e perché alcune società possono beneficiare di aliquote molto basse o pari a zero su determinate soglie o redditi qualificati.

Questo non significa che Dubai sia l’anarichia.

Oggi esistono corporate tax, registrazione fiscale, contabilità, obblighi FTA, eventuale VAT e criteri di sostanza economica.

Il vero vantaggio fiscale nasce quando la società non è solo formale, ma ha clienti, contratti, licenza corretta, gestione tracciabile e una logica imprenditoriale reale.

Società a Dubai e società all’estero: da dove iniziare

Il primo passo non dovrebbe essere aprire una società qualsiasi, ma capire quale struttura serve davvero: Free Zone, Mainland, società di consulenza, holding, trading company, e-commerce o società di servizi digitali.

Una società a Dubai può essere molto conveniente se l’attività è internazionale, se i clienti non sono solo italiani e se la gestione può essere documentata fuori dall’Italia.

Al contrario, una società all’estero vuota, usata solo per fatturare mentre tutto resta operativo in Italia, può esporre a contestazioni di esterovestizione.

Per questo bisogna analizzare prima residenza fiscale personale, luogo di direzione effettiva, flussi finanziari, contratti, fatturazione, clienti, patrimonio e obiettivi di lungo periodo.

Free Zone Dubai: risparmio fiscale e sostanza economica

Le Free Zone sono tra le soluzioni più utilizzate dagli imprenditori italiani perché offrono proprietà straniera al 100%, procedure rapide, licenze flessibili e accesso a mercati globali.

In alcuni casi, una società in Free Zone può beneficiare dell’aliquota 0% sui redditi qualificati, ma solo se rispetta requisiti specifici.

Non tutte le società in Free Zone pagano automaticamente zero tasse.

Occorre verificare attività svolta, natura dei redditi, clienti, transfer pricing, eventuali excluded activities, bilanci, obblighi contabili e sostanza economica.

La domanda corretta non è “quanto costa meno?”, ma “quale struttura consente di pagare meno tasse legalmente senza aumentare il rischio fiscale?”.

Dati economici di Dubai aggiornati al 2026

La convenienza fiscale si inserisce in un contesto economico in forte crescita.

Dubai ha registrato negli ultimi 12 mesi un PIL pari a circa 355 miliardi di AED, con una crescita del 4,7%.

Il turismo ha raggiunto 19,59 milioni di visitatori internazionali overnight nel 2025, in aumento del 5% rispetto all’anno precedente.

A questo si aggiunge la Dubai Economic Agenda D33, che punta a raddoppiare la dimensione dell’economia dell’Emirato entro il 2033 e a consolidare Dubai tra le prime tre città globali per business, investimenti e qualità della vita.

Per un imprenditore italiano, questi numeri indicano un ecosistema in cui fiscalità, infrastrutture, capitali e velocità amministrativa lavorano nella stessa direzione.

Risparmio fiscale: errori da evitare

Il principale errore è pensare che basti aprire una società a Dubai per ottenere automaticamente un abbattimento fiscale.

Non funziona così.

Se l’imprenditore vive stabilmente in Italia, firma contratti dall’Italia, gestisce tutto dall’Italia e non ha una struttura reale negli Emirati, il rischio fiscale aumenta.

Pagare meno tasse legalmente richiede documenti, coerenza e pianificazione:

visto;

Emirates ID;

eventuale residenza fiscale;

conto bancario;

contratti;

licenza adatta;

presenza o gestione effettiva;

coordinamento con consulenti fiscali.

Aprire società a Dubai: il metodo corretto

La pianificazione fiscale a Dubai deve partire da un’analisi dedicata per ogni singolo caso: cosa fa l’imprenditore, dove vive, dove produce reddito, dove sono i clienti, come incassa, quali rischi ha in Italia e quale obiettivo vuole raggiungere.

Solo dopo ha senso parlare di società, banca, fiscalità, residenza e tempi di apertura.

In questo percorso, Daniele Pescara Consultancy opera con un approccio orientato alla struttura prima ancora che alla licenza: analisi del caso, scelta della giurisdizione più adatta, coordinamento con professionisti locali e apertura della società a Dubai anche in tempi molto rapidi, quando la documentazione è completa.

Il punto non è solo aprire una società, ma costruire un progetto fiscale sostenibile, capace di generare risparmio fiscale senza esporre l’imprenditore a rischi inutili.







Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.