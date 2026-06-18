Laris, il progetto che aiuta i migranti a costruirsi un futuro tra lavoro, casa e inclusione

Si sta rafforzando anche in provincia di Cuneo il progetto Laris, promosso da Fondazione Don Mario Operti e Fondazione Industriali, con il sostegno di Fondazione CRT. L’obiettivo è molto concreto: aiutare persone con background migratorio a costruirsi una vera autonomia, sia dal punto di vista lavorativo sia da quello abitativo.

È un progetto che funziona perché mette insieme realtà diverse: enti, servizi, formazione e aziende del territorio. Ed è proprio qui che tutto prende valore, quando le opportunità diventano percorsi veri. Tra le esperienze raccontate c’è quella di Giuggia Costruzioni, che ha condiviso l’inserimento di Kemoko Camara, giovane originario del Mali, accompagnato in questo cammino grazie alla collaborazione con Formedil Cuneo e con il SAI di Mondovì.

In questi anni Formedil Cuneo ha portato avanti diverse attività formative rivolte a migranti in situazioni di fragilità, creando occasioni concrete per imparare un mestiere e avvicinarsi davvero al mondo del lavoro.

“Come Formedil Cuneo crediamo molto in questi percorsi, perché dietro ogni numero c’è una persona che prova a costruirsi una possibilità concreta. La formazione serve proprio a questo: dare strumenti, creare fiducia e avvicinare le persone al lavoro vero. Quando poi un corso diventa tirocinio e il tirocinio si trasforma in contratto, capiamo che il lavoro fatto insieme da enti, servizi e imprese sta andando nella direzione giusta”, sottolinea la presidente di Formedil Cuneo Elena Lovera.

I numeri aiutano a capire il valore di questo lavoro. Nell’anno formativo 2022/2023 gli iscritti sono stati 50, con 38 attestati rilasciati e 7 tirocini attivati, di cui 4 poi trasformati in assunzione. Nel 2023/2024 gli iscritti sono stati 41, con 34 attestati e 12 tirocini attivati, di cui 2 diventati apprendistato.

Anche nel 2024/2025 il percorso ha dato risultati importanti: 20 allievi del SAI di Mondovì, 18 attestati, 15 tirocini attivati e, al 29 aprile 2026, 9 contratti attivati. A questi si aggiungono 13 allievi del CAS di Centallo, coinvolti in un corso di italiano A1.

Nel 2025/2026 sono partiti due nuovi percorsi. A Boves, il corso per “Addetto alle murature, intonaci e posa materiali lapidei” ha avuto 16 iscritti: 15 allievi sono stati inseriti in stage, 14 hanno concluso il percorso e 7 hanno già trovato uno sbocco lavorativo. Parallelamente, il corso del SAI Mondovì su terminologia tecnica, carpenteria, muratura e intonacatura ha visto 20 iscritti e 15 allievi attestati. Alla data del 17 giugno 2026, 10 allievi risultano già inseriti in tirocinio e 2 sono in attesa di entrare in azienda.

“Nella nostra provincia il settore dell'edilizia occupa quasi la metà di lavoratori di origine straniera , ciò dimostra che senza di loro il settore non reggerebbe, l'impegno e il lavoro del Formedil di Cuneo è costante per consentire una vera integrazione nel mondo del lavoro ” precisa Nicola Gagino, vicepresidente Formedil Cuneo.

Tra le storie che raccontano meglio il senso di questo progetto c’è proprio quella di Kemoko Camara. Dopo aver frequentato il corso di formazione tra il 27 gennaio e il 21 febbraio 2025, è stato inserito in tirocinio da Giuggia Costruzioni per sei mesi, dal 14 aprile al 29 ottobre 2025. Durante il percorso, già al terzo mese, l’azienda ha deciso di aumentargli il compenso mensile, riconoscendo il suo impegno e la serietà con cui stava affrontando il lavoro. Poi, il 3 novembre 2025, è arrivata l’assunzione.

Laura Blua, direttrice Formedil Cuneo conclude “… questi percorsi dimostrano quanto la formazione possa diventare uno strumento concreto di integrazione. Non parliamo solo di corsi, ma di persone che imparano un mestiere, entrano in relazione con le aziende e iniziano a costruire autonomia. Chi ha piacere di intraprendere questo percorso o desidera avere maggiori informazioni può contattarci al numero 0171 697306”

È questa la forza di Laris: non fermarsi alle buone intenzioni, ma trasformare la formazione in occasioni vere, il tirocinio in esperienza concreta e, quando possibile, il percorso in lavoro stabile. Dietro questi numeri ci sono persone, storie, fatica, volontà di rimettersi in gioco e aziende che scelgono di credere davvero nell’inclusione.